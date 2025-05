FVR: Verbandstag am 7. Juni in Simmern

Der Verbandstag des FV Rheinland findet am Samstag, 7. Juni, ab 10 Uhr in der Simmerner Hunsrückhalle statt.

Der 31. Verbandstag des Fußballverbandes Rheinland (FVR) findet am Samstag, 7. Juni, ab 10 Uhr in Simmern in der Hunsrückhalle statt. Neben Neuwahlen stehen auch Änderungen der Satzungen und Ordnungen sowie ein spannender Vereinsantrag auf der Agenda.

Gregor Eibes, der 2022 in Trier dem Alterkülzer Walter Desch als FVR-Präsident folgte, steht zur Wiederwahl in Simmern. Dagegen wird der Holzfelder Peter Lipkowski nach 33 Jahren im Verbandsjugendausschuss (davon 24 als Verbandsjugendleiter) aus dem Präsidium ausscheiden. Die Abstimmungen zu Wahlen und Anträgen werden in Simmern in elektronischer Form (Smartphone, Tablet) erfolgen. Aus diesen Gründen ist es notwendig, dass der jeweilige Vereinsvertreter am Verbandstag ein entsprechendes Endgerät mitführt. Abgestimmt wird auch über einen Antrag des TuS Gückingen (Kreis Rhein-Lahn), der analog zur C-Klasse und dem Jugendbereich das Wiedereinwechseln von Spielern auch in der A- und B-Klasse erlauben soll.