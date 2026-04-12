Rübenach verkauft sich teuer
FV verliert in Wittlich 0:3, Frohn nach Oberzissen
Rübenachs Hamza Aliou wurde für seinen Trainer Benedikt Lauer beim Stand von 2:0 für Wittlich elfmeterreif gefoult, der Pfiff bl
Rübenachs Hamza Aliou wurde für seinen Trainer Benedikt Lauer beim Stand von 2:0 für Wittlich elfmeterreif gefoult, der Pfiff blieb aber aus, Rübenach verlor am Ende 0:3.
René Weiss

Dass der FV Rübenach als Abstiegskandidat in der Rheinlandliga bei Rot-Weiss Wittlich etwas holen würde, war nicht zu erwarten. So kam es auch beim 0:3. Aber der Abstiegskandidat verkaufte sich beim Aufstiegsaspiranten gut – und hofft deshalb weiter.

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Wäre der FV Rübenach in der Fußball-Rheinlandliga in der letzten Zeit immer so aufgetreten, wie er es aus Sicht seines Trainers Benedikt Lauer beim 0:3 (0:1) beim Tabellendritten Rot-Weiss Wittlich tat, dann hätte der Aufsteiger sicherlich noch mehr Chancen, nicht direkt wieder zum Absteiger zu werden.

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