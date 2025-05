Der Stadionsprecher auf dem Kunstrasenplatz „Am Mühlenteich“ sprach Sekunden nach Abpfiff des ersten Spiels in der Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga das aus, was sich wohl der Großteil der Zuschauer rund ums Grün gedacht hatte: „Mit diesem Heimsieg ist das Tor zur Rheinlandliga ganz, ganz weit offen.“ In den knapp 96 Minuten zuvor setzte sich der Vizemeister der Bezirksliga Mitte, der heimische FV Rübenach, hochverdient mit 6:2 (2:0) gegen den Zweiten der Ost-Staffel, die SG 06 Betzdorf, durch. Herrschte auf der einen Seite große Feierstimmung, verließen die Gäste mit gesenkten Köpfen den Platz.

„Ein absoluter Albtraum“, begann Beztzdorfs Trainer Enis Caglayan hinterher seine Analyse. „Wir haben uns viel vorgenommen, eigentlich war auch alles angerichtet. Die Spieler wurden pünktlich fit und wir konnten fast schon mit der bestmöglichen Elf hier auftreten“, analysierte Caglayan weiter. Doch schon früh waren die Gäste zum Handeln gezwungen. Spielmacher Enrico Balijaj musste bereits nach acht Minuten mit Oberschenkelproblemen ausgetauscht werden, und nach 16 Minuten war auch für Flügelspieler Fynn Jona Barth mit Verletzungsproblemen Schluss. Doch da zeichnete sich bereits ab, dass es schwierig für die Gäste werden könnte.

Rübenach trotzt dem „Potpourri“ an Ausfällen

Auch wenn sich die Partie in der Anfangsviertelstunde noch zwischen den Strafräumen abspielte, wirkten die Gastgeber galliger gegen und zielstrebiger mit dem Ball. „Man hat am Anfang schon gemerkt, dass der Gegner trotz der vielen Ausfälle motiviert war“, schätzte auch SG-06-Trainer Enis Caglayan ein. Denn durch ein „buntes Potpourri“, wie es FV-Trainer Bendedikt Lauer beschrieb, an Gründen, fehlten einige Spieler. „Bereits geplante Urlaube, Hochzeiten, Sperren – such dir was aus“, berichtete Lauer nach dem Spiel – und kam aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Denn viel lieber als über die Ausfälle, wollte er über die Leistung sprechen, die die verbliebenen Spieler geleistet haben. „Was die Jungs hier von der ersten bis zur letzten Minute gezeigt haben, sich alle in den Dienst der Mannschaft gestellt haben, das war überragend. Ich hatte das Gefühl, dass wir es einfach mehr wollten“, lobte Lauer.

„Wir waren sehr gut vorbereitet. Wir wollten immer wieder die Außen überladen, um in den Rücken der offensiven Außenverteidiger zu kommen. Das hat mit Sascha natürlich überragend funktioniert.“

Benedikt Lauer, Trainer FV Rübenach, über den Spielplan und Schlüsselspieler Sascha Engel.

Nach den Ausfällen von Balijaj und Barth, „die unserem Spiel nicht gutgetan haben“, so Caglayan, erarbeiteten sich die Gastgeber auch die ersten Chancen – und das oftmals nach dem gleichen Prinzip. Sie suchten ihren Mittelstürmer Sascha Engel, der den Ball mal mit dem Rücken zum Tor auf einen nachrückenden Spieler abtropfen ließ, und mal den Körper zwischen sich und seinen Betzdorfer Gegenspieler stellte, um dann selbst über die Außen in Richtung Gästetor zuzusteuern. Ganz nach dem Geschmack seines Trainers. „Wir waren sehr gut vorbereitet. Wir wollten immer wieder die Außen überladen, um in den Rücken der offensiven Außenverteidiger zu kommen. Das hat mit Sascha natürlich überragend funktioniert“, lobte Lauer.

Jeder Angriff läuft über Sascha Engel

Beispiele dieser schnörkellosen Angriffe gab es zuhauf. Nach Vorarbeit von Engel scheiterte der mitgelaufene Alexander Ronneburg an Gäste-Schlussmann Christoph Thies, der den Winkel entscheidend verkürzen konnte (19.). Dann blockte Marius Hüsch mit einer starken Grätsche einen Abschluss von Rübenachs Philipp Pitkowski, nachdem zuvor Engel und Ronneburg vorbereiteten. Während Rübenach immer wieder geordnet hinter dem Ball stand, offenbarte die aufgerückte Betzdorfer Hintermannschaft große Lücken. Beim 1:0 waren allerdings die meisten Betzdorfer hinter dem Ball. Ein langer Einwurf in den Strafraum konnte nicht richtig geklärt werden, der hinten wie vorne auffällige Janik Smyrek fackelte nicht lange und schloss von der Strafraumkante zur Führung ab (29.). Gleich nach dem Anstoß hatten dann auch die Gäste den Torschrei auf den Lippen. Robin Moosakhani drehte sich gekonnt im Halbfeld auf, steckte auf Temel Uzun, doch der Top-Torjäger der Bezirksliga Ost scheiterte knapp an der Fußabwehr von Rübenachs Torwart Tobias Oost (30.). Im direkten Gegenangriff kochte Engel Betzdorfs Tobias Erner an der Außenlinie ab, legte auf Ronneburg zurück, der jedoch zu hoch zielte (30.).

Doch zwei Minuten später erhöhte Rübenach. Wieder einmal setzte sich Engel auf der rechten Außenbahn durch, drang in den Strafraum ein und fand im Fünfmeterraum den einlaufenden Pitkowski, der nur noch einschieben musste. Blieb dem ehemaligen Ober- und Regionalligastürmer des FC Rot-Weiß Koblenz vor der Halbzeit noch ein Treffer nach einem Konter aufgrund einer Abseitsstellung verwehrt (38.), entschied er nach dem Seitenwechsel die Partie vorzeitig. Oost schlug einen Freistoß nach vorne, Pitkowski verlängerte und Engel war frei durch. Mit einem Lupfer überwand er den herauseilenden, aber machtlosen, Thies im Betzdorfer Tor. Die Fußballer vom Bühl kamen dagegen kaum zu klaren Möglichkeiten, hatten dann aber doppelt Pech, als nach Moosakhani-Freistoß zunächst ein Kopfball von Ömer Hikmet Aydin und danach auch der Nachschuss von Uzun am Pfosten landeten (65.).

Betzdorf darf noch zweimal jubeln

Mehr Fortune hatte da Rübenachs Marcel Miller, der nach einem gedankenschnellen Zuspiel von Pitkowski frei vor Thies stand und halb im Fallen den Ball zum 4:0 im Tor unterbringen konnte (67.). Im Anschluss rückte der souverän leitende Schiedsrichter Jan-Hagen Engel bei drei Szenen in den Blickpunkt. Entschied er nach Foul von Sezi Mavambu an Ersel Sahin korrekterweise auf Elfmeter, den Marius Hüsch sicher zum 4:1 in den Winkel hämmerte (69.), sprang der Ball in der Entstehung des 5:1 an die Hand Pitkowski. Für Schiedsrichter Engel „kein strafbares Handspiel – er konnte nichts dafür“, und so war der Treffer für Ronneburg nur noch Formsache (72.). Zehn Minuten später war Uzun frei durch, wurde im Strafraum aber klar gezogen und unterbrach seinen Angriff. Engels Pfeife blieb aber stumm. Womöglich hätte der Schiedsrichter anders entschieden, wenn Uzun zu Boden gegangen wäre. Dies hätte an diesem Tag aber auch nichts geändert. Zwar kombinierten sich die Gäste mit deren besten Angriff über die Stationen Aydin, Moosakhani zum 5:2 durch Ersel Sahin (86.), doch Ronneburg stellte nach Querschläger von Betzdorfs Hüsch den alten Abstand und damit 6:2-Heimsieg her (90.+3).

Das müssen wir jetzt erst mal sacken lassen und das Ergebnis am Dienstag abwarten. Derzeit deutet aber nicht so viel darauf hin, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

„Wir haben zu 90 Prozent die falschen Entscheidungen getroffen, hatten keinen Zugriff und eine schlechte Passqualität. Wenn eine Mannschaft einen solch rabenschwarzen Tag hat, dann kommt so ein Ergebnis zustande. Das müssen wir jetzt erst mal sacken lassen und das Ergebnis am Dienstag abwarten. Derzeit deutet aber nicht so viel darauf hin, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können“, so ein enttäuschter Caglayan, der nun auch der SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Aufstiegsrunde zur Oberliga die Daumen drücken muss. Sollten sich die Mülheimer in deren Dreierrunde durchsetzen, wären alle drei Bezirksliga-Zweiten aufgestiegen. Nachdem der FV Rübenach nun am Dienstagabend, 20 Uhr, beim SV Eintracht Trier II gastiert, empfängt die SG 06 zum Abschluss der Aufstiegsrunde am kommenden Samstag, 17 Uhr, die Trierer auf dem Betzdorfer Bühl.

FV Rübenach – SG 06 Betzdorf 6:2 (2:0)

Rübenach: Oost – Smyrek, Mavambu (81. Burg), Stenz, Schenk, Juranovic – Klöckner (63. Miller), Tillmanns – Ronneburg, Pitkowski (89. Franz) – Engel (82. Geisen).

Betzdorf: Thies – Spies (89. Milosevic), Hüsch, Aydin, Cano Cifuentes (57. Jashari) – Boger, Heinrich (77. Houta) – Moosakhani, Balijaj (8. Sahin), Barth (16. Erner) – Uzun.

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Monzelfeld).

Zuschauer: 520.

Tore: 1:0 Janik Smyrek (29.), 2:0 Philipp Pitkowski (32.), 3:0 Sascha Engel (50.), 4:0 Marcel Miller (67.), 4:1 Marius Hüsch (69./Foulelfmeter), 5:1 Alexander Ronneburg (72.), 5:2 Ersel Sahin (86.), 6:2 Alexander Ronneburg (90.+3).