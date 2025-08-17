Es sieht ganz danach aus, als ob der FV Rübenach in der Rheinlandliga angekommen ist: Mit dem 3:2 gegen Morbach feierte der Aufsteiger im zweiten Spiel den ersten Sieg. Trainer Benedikt Lauer fand dennoch einen Kritikpunkt.

Gelungene Heimpremiere des FV Rheingold Rübenach: Gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach siegte der Aufsteiger vor eigenem Publikum mit 3:2 (2:0) und feierte somit auch den ersten Dreier in dieser Spielzeit. Dementsprechend erleichtert war Benedikt Lauer nach der Partie. „Das war der gewünschte Start vor eigenem Publikum. Und die Jungs haben sich diese drei Punkte auch verdient. Auch wenn man eingestehen muss, dass man sich nicht beschweren kann, wenn das Spiel noch 3:3 endet. Aber wir konnten heute gegen eine etablierte Mannschaft der Rheinlandliga läuferisch mithalten und sind insgesamt sehr mutig aufgetreten.“

Torwart Oost ist vor der Pause zur Stelle

Rund 150 Zuschauer erlebten bei sommerlichen Temperaturen eine abwechslungsreiche und interessante Partie. Allerdings sah es zunächst nicht nach dem gewünschten Dreier der Hausherren aus. Die starteten zwar durchaus engagiert, aber dem Aufbauspiel fehlte es an Struktur. Trotzdem fiel in der Anfangsphase fast der Führungstreffer des FV. Kian Freisberg hatte per Kopf getroffen, allerdings hatte der Ball vor Hamza Alious Flanke bereits die Torauslinie überschritten. Morbach bestimmte nun eindeutig das Spielgeschehen, wirkte ruhiger und abgeklärter, verpasste aber letztendlich den tödlichen Pass zu setzen. Einzig den Aluminiumtreffer – ein toller Distanzschuss gegen die Unterkante der Latte – des quirligen Rechtsaußen Khalidi Ngengendaye Ponela gab es hier aufseiten der Gäste zu bestaunen.

Rübenach beschränkte sich aufs Kontern. Meist mit langen Bällen von Kevin Schenk aus der eigenen Abwehr ging es zügig nach vorne. Und das wesentlich erfolgreicher als bei den Morbachern. Denn innerhalb von 180 Sekunden führten die Hausherren plötzlich mit 2:0. Marcel Miller konnte sich als Doppeltorschütze feiern lassen und sorgte somit für eine glückliche, aber nicht unverdiente Pausenführung. Auch weil Torwart Tobias Oost kurz vor der Pause mit einer Glanztat gegen Noah Lorenz noch die null in die Pause rettete.

Konter werden nicht konsequent zu Ende gespielt

Das Glück war dann auch nach dem Wechsel aufseiten des Aufsteigers. Die Gäste hatten den Druck weiter erhöht und drängten die Gastgeber fast komplett in die eigene Hälfte. Auch hier wirkte Morbach in seinen Aktionen oft gedanklich reifer und abgeklärter. Nur im Abschluss hakte es weiterhin. „Klar, Morbach hatte viel Ballbesitz, aber wenn wir einen unserer Konter erfolgreich abschließen, ist die Partie früher entscheiden“, so FV-Coach Lauer. Immerhin gelang es den Gästen mit dem Anschlusstreffer durch Lorenz (56.) nochmals für Spannung zu sorgen. Was folgte, war ein weiterer Aluminiumtreffer von Lorenz, aber auch zahlreiche Kontermöglichkeiten des FVR, die indes nicht zu Ende gespielt wurden. „Hier müssen wir abgeklärter auftreten. In der Rheinlandliga muss man solche Möglichkeiten verwerten, sonst kann das auch einmal ins Auge gehen“, sieht Lauer in Sachen Effizienz noch Nachholbedarf.

Pascal Tillmanns staubt zum 3:1 ab

Die Effektivität stimmte bei Rübenach zumindest zehn Minuten vor dem Spielende. Hier traf Pascal Tillmanns in Abstaubermanier zum 3:1. Ein Treffer, den sich aber Sascha Engel zumindest zu 50 Prozent gutschreiben lassen durfte. Denn sein eindrucksvolles Solo auf der rechten Seite war der Wegbereiter für die Vorentscheidung. Dass es weiterhin spannend blieb, war dem Morbacher Versuch geschuldet, zumindest noch einen Zähler mitzunehmen. So gelang Sebastian Schell (90.), per Kopf zumindest noch der zweite Treffer für die Hunsrücker. Mehr sprang nicht heraus. Trotz Überzahl, Sascha Engel hatte in der Nachspielzeit wegen wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte gesehen, und einem dritten Aluminiumkontakt von Schell.

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich am Ende Morbachs Chef Philipp Frank. Allerdings nur vom Ergebnis: „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und alles rausgehauen. Einzig die Tore haben gefehlt“, stellte der Trainer der Hunsrücker seiner Mannschaft trotz der Niederlage ein gutes Zeugnis aus.

FV Rheingold Rübenach - FV Hunsrückhöhe Morbach 3:2 (2:0)

FV Rheingold Rübenach: Oost - Schenk, Lauer, K. Freisberg - Klöckner (82. M. Freisberg), Flies (66. Canaj), Aliou (82. Geissen) - Pitkowski (75. Engel), Tillmanns - Miller (82. Juranovic), Smyrek.

FV Hunsrückhöhe: Görgen - Haubst, Petry, Kappes - Schell, Dippel (82. Marcel Schultheis), Ruster - Ponela (65. Schemer), Kathyouglu (60. Martin Schultheis), Meeth (82. Kaiser) – Lorenz.

Tore: 1:0, 2:0 Marcel Miller (34., 37.), 2:1 Noah Lorenz (56.), 3:1 Pascal Tillmanns (80.), 3:2 Sebastian Schell (90.).

Zuschauer: 150.

Schiedsrichter: Pascal Wagener (Neunkhausen).

Gelb-Rote Karte: Sascha Engel (90.+5, Rübenach)