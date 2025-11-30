4:2 nach 0:2 gegen Hochwald Fulminante zweite Hälfte reicht Laubach zum Sieg Sascha Wetzlar 30.11.2025, 08:13 Uhr

i Jubel im Nebel von Laubach: Der gastgebende SV drehte gegen die SG Hochwald einen 0:2-Pausenrückstand und gewann nach starker zweiter Hälfte mit 4:2. Alfons Benz

Ein 0:2-Rückstand nach 45 Minuten? Kein Problem für den SV Laubach: Mit einer fulminanten zweiten Halbzeit drehten sie die Partie gegen Hochwald noch zum 4:2 – inklusive Elfmeter und einem Tor in der Nachspielzeit.

Welch´ eine verrückte Partie im Nebel von Laubach. Nach zwei Halbzeiten, wie sie unterschiedlicher kaum sein können, siegte der SV Laubach am Samstagnachmittag gegen die SG Hochwald mit 4:2 (0:2). Nach zehn Minuten übernahm der Gast bis zur Pause das Kommando, hätte eigentlich höher als nur 2:0 führen können, vielleicht sogar müssen.







