SG: Härtetest an der Mosel Für Vordereifel steht die Generalprobe auf dem Programm 13.02.2025, 13:18 Uhr

i Symbolbild dpa

Einen Test noch, dann geht es schon wieder los für die SG Vordereifel. Die Generalprobe findet an der Mosel statt.

Bei den überkreislich spielenden Fußballteams aus der Region stehen am Wochenende wieder Testspiele an. Für die SG Vordereifel ist es bereits die Generalprobe. SG Vordereifel Der Rheinlandligist bestreitet seinen Härtetest am Samstag um 16 Uhr beim Vierten der Bezirksliga Mitte, dem SV Untermosel Kobern.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen