Das Hinspiel zwischen Gastgeber Spvgg EGC Wirges und der FV Morbach endete 1:1. Im Hochsommer am 8. August. Nun steht das Rückspiel an – und es wird eisiger zugehen, wenn der Tabellenelfte aus dem Westerwald zum Spitzenreiter in den Hunsrück muss.
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Dass es in der momentanen Situation nicht das Angenehmste ist, bei der Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach anzutreten, mussten in dieser Rheinlandliga-Saison schon ganz andere Teams als die Spvgg EGC Wirges erfahren. Zum Beispiel die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die am Sonntag das Spitzenspiel in Morbach 0:3 verlor und den Hunsrückern die Herbstmeisterschaft überlassen musste.