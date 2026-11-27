Wirgeser müssen zum Ersten Für die EGC soll es in Morbach keine Rutschpartie geben Mirko Bernd 27.11.2026, 11:00 Uhr

i Der Wirgeser Tim Weyand (in Blau) sah beim 1:1 im Hinspiel nach 26 Minuten Gelb-Rot, die Morbacher kassierten in der Schlussphase zwei Ampelkarten. Ob es auch am Sonntag im Rückspiel so farbenfroh zugeht? Andreas Hergenhahn

Das Hinspiel zwischen Gastgeber Spvgg EGC Wirges und der FV Morbach endete 1:1. Im Hochsommer am 8. August. Nun steht das Rückspiel an – und es wird eisiger zugehen, wenn der Tabellenelfte aus dem Westerwald zum Spitzenreiter in den Hunsrück muss.

Dass es in der momentanen Situation nicht das Angenehmste ist, bei der Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach anzutreten, mussten in dieser Rheinlandliga-Saison schon ganz andere Teams als die Spvgg EGC Wirges erfahren. Zum Beispiel die SG 2000 Mülheim-Kärlich, die am Sonntag das Spitzenspiel in Morbach 0:3 verlor und den Hunsrückern die Herbstmeisterschaft überlassen musste.







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