134 Kilometer einfache Fahrt Für Aufsteiger Untermosel steht die weiteste Tour an Mirko Bernd 20.08.2026, 17:00 Uhr

i Für Aufsteiger Untermosel gab es zuletzt ein 1:1 gegen eine starke Trierer Reserve zu feiern, hier herzt der eingewechselte Philipp Naunheim (Nummer 28) den Torschützen Marvin Richard. Nun geht es für den gut gestarteten Neuling nach Hentern zur SG Hochwald. René Weiss

Auf den Rheinlandliga-Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf kommen derzeit einige neue Dinge zu – wie zum Beispiel Auswärtsfahrten, die um ein Vielfaches länger sind als die in der Bezirksliga. Zum Beispiel die nach Hentern zur SG Hochwald.

. Die weiteste Reise steht an für den SV Untermosel Kobern-Gondorf in der Fußball-Rheinlandliga. Schnuckelige 134 Kilometer einfach Fahrt sind es bis nach Hentern, wo die SG Hochwald in dieser Saison ihre Heimspiele austrägt. Anpfiff ist 15 Uhr, um 11.







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