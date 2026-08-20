Auf den Rheinlandliga-Aufsteiger SV Untermosel Kobern-Gondorf kommen derzeit einige neue Dinge zu – wie zum Beispiel Auswärtsfahrten, die um ein Vielfaches länger sind als die in der Bezirksliga. Zum Beispiel die nach Hentern zur SG Hochwald.
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. Die weiteste Reise steht an für den SV Untermosel Kobern-Gondorf in der Fußball-Rheinlandliga. Schnuckelige 134 Kilometer einfach Fahrt sind es bis nach Hentern, wo die SG Hochwald in dieser Saison ihre Heimspiele austrägt. Anpfiff ist 15 Uhr, um 11.