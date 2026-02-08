Das Testspiel zwischen Ost-Bezirksligist SG Betzdorf und Rheinlandligist VfB Wissen lockte immerhin rund 200 Zuschauer an. Entschieden wurde es von einem Wissener Neuzugang.
Es war nur ein Test, aber es hatte durchaus schon Pflichtspielcharakter, was sich im Stadion „Auf dem Bühl“ so abspielte am Samstag. Allein die Zuschauerzahl von rund 200 bei sehr angenehmen Temperaturen unterstrich das bei der Vorbereitungspartie des Ost-Bezirksliga-Tabellenführers SG Betzdorf gegen den Rheinlandliga-Letzten VfB Wissen.