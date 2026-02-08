Wissener 1:0 vor rund 200 Fans Fünfsinn beweist auch gegen Betzdorf sein Torgespür Mirko Bernd 08.02.2026, 13:55 Uhr

i Auf Lenadro Fünfsinns Treffsicherheit kann Wissen offenbar bauen, der Winterzugang (in Blau) traf auch beim 1:0 im Test bei der SG Betzdorf zum Tor des Tages. Manfred Böhmer/balu

Das Testspiel zwischen Ost-Bezirksligist SG Betzdorf und Rheinlandligist VfB Wissen lockte immerhin rund 200 Zuschauer an. Entschieden wurde es von einem Wissener Neuzugang.

Es war nur ein Test, aber es hatte durchaus schon Pflichtspielcharakter, was sich im Stadion „Auf dem Bühl“ so abspielte am Samstag. Allein die Zuschauerzahl von rund 200 bei sehr angenehmen Temperaturen unterstrich das bei der Vorbereitungspartie des Ost-Bezirksliga-Tabellenführers SG Betzdorf gegen den Rheinlandliga-Letzten VfB Wissen.







Artikel teilen

Artikel teilen