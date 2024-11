Koblenz Führung und Überzahl nach 16 Minuten: TuS Immendorf lässt SG Schneifel keine Chance 13.10.2024, 20:20 Uhr

i Immer einen Schritt voraus: Der TuS Immendorf (rote Trikots) ließ auf dem heimischen Dörnchen der SG Schneifel keine Chance. Fabian Herbst. Fabian Herbst

Nur zwei Punkte haben den TuS Immendorf auf Platz 14 und die SG Schneifel auf Platz 16 der Rheinlandliga vor der gemeinsamen Partie am Sonntag in Koblenz voneinander getrennt. Dass es am Ende ein deutlicher 5:0-Sieg für die Immendorfer werden würde, hatten vermutlich beide Teams nicht mit gerechnet. Und die Gäste aus der Vulkaneifel hatten sogar Glück, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel.

Von Anfang an hat der TuS Immendorf vor 180 Zuschauern gezeigt, was Trainer Torben Kühl-Decker von seiner Mannschaft im Vorfeld der Partie verlangte. „Wir wollten gallig und aggressiv an das Spiel herangehen“, sagte der wieder genesene Teamchef, der zuletzt krankheitsbedingt fehlte.

