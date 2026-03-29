Mülheim-Kärlich ohne Probleme Frühes Tor gibt die Richtung vor beim 5:0 gegen Arzfeld Mirko Bernd 29.03.2026, 17:48 Uhr

i Mülheim-Kärlich Tom Burscheid (am Ball) machte eine gute Partie gegen Arzfeld um Bastian Propson und bereitete unter anderem das frühe 1:0 von Martin Jacobs schön vor. Am Ende hieß es 5:0 für die Gastgeber gegen die Eifeler um Trainer Florian Moos (hinten links). Jörg Niebergall

Klare Sache für die SG Mülheim-Kärlich: Mit 5:0 gewann der Tabellenfünfte gegen den Vorletzten Arzfeld. Der wird als Aufsteiger wieder runter müssen aus der Rheinlandliga, das wirft den Eifel-Klub aber nicht um.

Im Prinzip war im Heimspiel der SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Fußball-Rheinlandliga gegen die SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg schon nach sechs Minuten irgendwie die Luft raus. Denn mit dem 1:0 der Gastgeber war der Weg vorgezeichnet, den die Mülheimer-Kärlicher über ein 3:0 zur Pause bis zum 5:0-Endstand relativ entspannt gingen.







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