Andernach 2:1 bei Trier II
Frühe Rote Karte spielt der SG 99 total in die Karten
Gegen Malberg traf Philipp Pitkowski (in Weiß, rechts) zwar zweimal, aber ein Sieg war den Andenachern nicht vergönnt, in Trier
Gegen Malberg traf Philipp Pitkowski (in Weiß, rechts) zwar zweimal, aber ein Sieg war den Andenachern nicht vergönnt, in Trier nun gelang Pitkowski der Siegtreffer zum 2:1 für die SG 99.
René Weiss

Die Rheinlandliga scheint wieder eine ausgeglichene Angelegenheit zu werden in dieser Saison: Nach dem 2:3 daheim gegen die SG Malberg, gewann die SG 99 Andernach nun bei Eintracht Trier II mit 2:1. Gäste-Coach Kim Kossmann findet es verrückt.

Lesezeit 2 Minuten
Die SG 99 Andernach hat die Heimschlappe gegen Malberg (2:3) vergessen gemacht und sich in der Fußball-Rheinlandliga mit einem 2:1 (1:1) bei der bis dato noch ungeschlagenen Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier die Punkte fünf, sechs und sieben gesichert.
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