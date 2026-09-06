Andernach 2:1 bei Trier II Frühe Rote Karte spielt der SG 99 total in die Karten Mirko Bernd 06.09.2026, 19:19 Uhr

i Gegen Malberg traf Philipp Pitkowski (in Weiß, rechts) zwar zweimal, aber ein Sieg war den Andenachern nicht vergönnt, in Trier nun gelang Pitkowski der Siegtreffer zum 2:1 für die SG 99. René Weiss

Die Rheinlandliga scheint wieder eine ausgeglichene Angelegenheit zu werden in dieser Saison: Nach dem 2:3 daheim gegen die SG Malberg, gewann die SG 99 Andernach nun bei Eintracht Trier II mit 2:1. Gäste-Coach Kim Kossmann findet es verrückt.

Die SG 99 Andernach hat die Heimschlappe gegen Malberg (2:3) vergessen gemacht und sich in der Fußball-Rheinlandliga mit einem 2:1 (1:1) bei der bis dato noch ungeschlagenen Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier die Punkte fünf, sechs und sieben gesichert.







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