Die Rheinlandliga scheint wieder eine ausgeglichene Angelegenheit zu werden in dieser Saison: Nach dem 2:3 daheim gegen die SG Malberg, gewann die SG 99 Andernach nun bei Eintracht Trier II mit 2:1. Gäste-Coach Kim Kossmann findet es verrückt.
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Die SG 99 Andernach hat die Heimschlappe gegen Malberg (2:3) vergessen gemacht und sich in der Fußball-Rheinlandliga mit einem 2:1 (1:1) bei der bis dato noch ungeschlagenen Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier die Punkte fünf, sechs und sieben gesichert.