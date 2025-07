300 Zuschauer sind in Laubach Zeuge des Dreierturniers des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach (heißt in dieser Saison wie berichtet nicht SG Vordereifel) mit den ehemaligen Zweitligisten Fortuna Köln und Eintracht Trier gewesen. Mittlerweile sind beide Traditionsvereine in der viertklassigen Regionalliga beheimatet: Fortuna Köln in der „West“, Eintracht Trier in der „Südwest“-Staffel. Das Blitzturnier in Laubach gewann Trier dank des höheren Siegs gegen Laubach (6:1) vor der punktgleichen Fortuna aus Köln (3:0 gegen Laubach).

Trier und Köln hatten auch den Anfang gemacht und sich 0:0 getrennt. Einmal 45 Minuten betrug jeweils die Spielzeit. In der recht munteren Dreiviertelstunde sollten keine Treffer fallen. Anschließend griff der SV Laubach ins Geschehen ein. Trainer Tobias Jakobs schickte mit dem Treis-Kardener Marco Krenn und dem 17-jährigen Klottener Norbert Loch zwei Neuzugänge ins Rennen. Beide wechselten aus Kirchberg in die Eifel. Der eine (Krenn) von der Erstgarnitur des TuS, der andere (Loch) von der dort ansässigen A-Jugend des JFV Rhein-Hunsrück. Die Fortuna tauschte im Vergleich zum Duell mit Trier sechsmal und behielt locker die Oberhand beim 3:0. Zwei der drei Treffer fielen nach Durchsteckern an der Strafraumgrenze.

i Beim Blitzturnier in Laubach musste sich der SV um Ole Conrad (in Rot) auch dem West-Regionalligisten Fortuna Köln mit 0:3 geschlagen geben in 45 Minuten Spielzeit. Sascha Berkele

Zum Schluss stand dann das Treffen mit den Trierern an. Jakobs’ ehemaliger Karbacher Weggefährte und Eintracht-Coach Thomas Klasen behielt mit seinen Mannen deutlich mit 6:1 die Oberhand. Lukas Mey durfte zwischenzeitlich nach einem Gäste-Torwartfehler für die Hausherren zum 1:2 verkürzen (23.). Unachtsame Schlussminuten ließen das Ergebnis aus Heimsicht unnötig klar ausfallen, als man einen Doppelschlag zum 1:5 und 1:6 zuließ (43., 44.).

Auf einen der Neuen wird man sich möglicherweise besonders freuen können, der vom JFV Vulkaneifel gekommene Innenverteidiger Luca Münnich. Zwar stand der 18-Jährige gegen die Eintracht auf dem Platz, als man sechs Gegentore fressen musste. Dennoch: Der Kaisersescher Münnich wehrte sich in direkten Duellen gegen den Eintracht-Sturm, bestach durch Übersicht und streute einige starke Diagonalbälle im Aufbau ein.

Am Sonntag Blitzturnier auf dem Sportfest in Müllenbach

Bei den Gastgebern fehlten nur Jan Fritz, Daniel Kossmann, Michael Freiwald, Andre Röser und Fabian Windheuser aus verschiedenen Gründen, alle anderen Akteure inklusive aller Neuzugänge kamen wie abgesprochen auch zum Einsatz. „Als Fußballer musst du solche Spiele genießen“, fand Coach Jakobs nach nur einer Trainingswoche im Vorfeld. „Die Ergebnisse sind absolut zweitrangig. Ich bin einfach dankbar, dass wir gegen zwei solche Teams spielen durften“, so Jakobs nach den zwei klaren Niederlagen. Am Sonntag steht für den SV Laubach auf dem Sportfest in Müllenbach wieder ein Blitzturnier an. Ab 14 Uhr stehen sich im Dreiervergleich Oberligist Rot-Weiss Koblenz sowie die Rheinlandligisten Spvgg Wirges und SV Laubach gegenüber.

Startelf SV Laubach gegen Fortuna Köln: Landen – Johann, Gerhartz, Ja. Gorges, Krenn – Michels, Jo. Gorges, Keller – Conrad, Schmitz, Loch.

Tore: 0:1 Garcia (21.), 0:2 Bapoh (25.), 0:3 Nayan (30.)

Startelf SV Laubach gegen Eintracht Trier: Kees – Schmitt, Münnich, Schuwerack, Nebeler – Christof, Jo. Gorges, Jordan – Oster, Schmitz, Mey.

Tore: 0:1 Biondic (15.), 0:2 Yere (18.), 1:2 Mey (23.), 1:3 Marceta (29.), 1:4 Heinz (33.), 1:5 Yavuz (43.), 1:6 Biondic (44.)