Der TuS Mayen ist in der Rheinlandliga bislang gerade zu Hause ein dankbarer Gegner gewesen: Im Nettelalstadion gab es bislang noch keinen Sieg, kein Unentschieden und noch nicht mal ein Tor. Ob sich das gegen Trier-Tarforst ändert?
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Die Tabelle ist nicht der Gradmesser beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Mayen. Wie soll es auch, denn beim Draufschauen gibt es wenig, was dem Aufsteiger Hoffnung macht, dass er nicht direkt wieder zum Absteiger wird. Deswegen lenkt Nikolai Foroutan, derzeit Trainer und Sportlicher Leiter der Mayener, den Fokus auf andere Dinge vor dem Heimspiel am Samstag um 17 Uhr gegen den FSV Trier-Tarforst, einen Mitaufsteiger, der einen ganz anderen Weg ...