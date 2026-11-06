TuS Mayen empfängt Tarforst Foroutan will keine gesenkten Köpfe beim Letzten sehen Mirko Bernd 06.11.2026, 08:44 Uhr

i Die Köpfe sollen oben bleiben: Das hat Mayens Trainer Nikolai Foroutan (Mitte) direkt nach dem 1:4 bei Eintracht Trier II gesagt – und das sagt er auch vor dem Heimspiel gegen Trier-Tarforst. Sebastian J. Schwarz

Der TuS Mayen ist in der Rheinlandliga bislang gerade zu Hause ein dankbarer Gegner gewesen: Im Nettelalstadion gab es bislang noch keinen Sieg, kein Unentschieden und noch nicht mal ein Tor. Ob sich das gegen Trier-Tarforst ändert?

Die Tabelle ist nicht der Gradmesser beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Mayen. Wie soll es auch, denn beim Draufschauen gibt es wenig, was dem Aufsteiger Hoffnung macht, dass er nicht direkt wieder zum Absteiger wird. Deswegen lenkt Nikolai Foroutan, derzeit Trainer und Sportlicher Leiter der Mayener, den Fokus auf andere Dinge vor dem Heimspiel am Samstag um 17 Uhr gegen den FSV Trier-Tarforst, einen Mitaufsteiger, der einen ganz anderen Weg ...







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