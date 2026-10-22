Beim Rheinlandliga-Schlusslicht TuS Mayen hat sich nach dem 1:4 in Malberg wie berichtet einiges getan. Trainer Marc Steil ist zurückgetreten, der Sportliche Leiter Nikolai Foroutan übernimmt fürs Erste – und trifft im Derny auf die SG 99 Andernach.
Lesezeit 4 Minuten
Nikolai Foroutan wollte nicht zurück in die erste Reihe. Aber das ist der 53-Jährige nun beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Mayen, bei dem er seit März 2025 als Nachfolger von Walter Retterath Sportlicher Leiter ist. Der Rücktritt von Marc Steil nach dem 1:4 in Malberg und nur drei Punkten aus zwölf Spielen hat dazu geführt, dass der A-Lizenz-Inhaber sich bis zur Winterpause auf die Trainerbank des Aufsteigers setzt.