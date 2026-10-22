Freitagabend-Derby in Mayen Foroutan lenkt Fokus nach Steil-Rücktritt auf Andernach Mirko Bernd 22.10.2026, 06:18 Uhr

i Von der zweiten Reihe in die erste: Mayens Sportlicher Leiter Nikolai Foroutan (hinten rechts) wird bis zur Winterpause auch das Traineramt beim TuS übernehmen, da Coach Marc Steil (vorne rechts) nach dem 1:4 in Malberg beim Schlusslicht zurückgetreten ist. Foroutans erstes Spiel wird das Derby am Freitagabend gegen Andernach sein. Jörg Niebergall

Beim Rheinlandliga-Schlusslicht TuS Mayen hat sich nach dem 1:4 in Malberg wie berichtet einiges getan. Trainer Marc Steil ist zurückgetreten, der Sportliche Leiter Nikolai Foroutan übernimmt fürs Erste – und trifft im Derny auf die SG 99 Andernach.

Nikolai Foroutan wollte nicht zurück in die erste Reihe. Aber das ist der 53-Jährige nun beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Mayen, bei dem er seit März 2025 als Nachfolger von Walter Retterath Sportlicher Leiter ist. Der Rücktritt von Marc Steil nach dem 1:4 in Malberg und nur drei Punkten aus zwölf Spielen hat dazu geführt, dass der A-Lizenz-Inhaber sich bis zur Winterpause auf die Trainerbank des Aufsteigers setzt.







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