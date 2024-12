Vorgezogene Winterpause? FC Bitburg will Heimspiel gegen Malberg verlegen René Weiss 05.12.2024, 14:14 Uhr

i Florian Hammel (Archivfoto) Jürgen Augst

War die 2:5-Niederlage der Hammel-Elf am Mittwoch schon der letzte Einsatz in diesem Jahr?

Verabschiedet sich die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen schon jetzt in die Winterpause und kommt es am Samstag bei Oberliga-Absteiger FC Bitburg noch zu einem letzten Spiel in diesem Jahr? Angesetzt ist die Begegnung in der Eifel für 18 Uhr, aber ob sie tatsächlich auch zur Austragung kommt, scheint noch nicht festzustehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen