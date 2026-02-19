ABC startet am Sonntag daheim FC Bitburg oder FC Bayern: Ahrweiler schaut auf sich Mirko Bernd 19.02.2026, 15:17 Uhr

i Zwei, auf die es beim Ahrweiler BC ankommen wird im Aufstiegskampf der Rheinlandliga: Almir Porca (Nummer 9), der die Torjägerliste mit 24 Treffern anführt, und der neue Kapitän René Ebersbach. In der verletzungsbedingten Abwesenheit des neuen Spielertrainers Markus Pazurek hatte Innenverteidiger Ebersbach die Binde wie hier beim 5:1 gegen Linz schon aushilfsweise getragen, nun tut er das offiziell. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC geht als Spitzenreiter in die restliche Runde der Rheinlandliga. Allerdings punktgleich mit Wittlich und nur knapp vor der SG Schneifel. Es zählt also jeder Punkt im Aufstiegskampf, gegen den FC Bitburg sollen es direkt drei sein.

Am Sonntag um 14.30 Uhr fällt für den Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC der Startschuss für den Oberliga-Aufstiegskampf. 15 Spiele stehen noch an für den Co-Spitzenreiter ABC (wie Rot-Weiss Wittlich 45 Punkte), das erste davon zu Hause gegen den Tabellenneunten FC Bitburg.







