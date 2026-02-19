Der Ahrweiler BC geht als Spitzenreiter in die restliche Runde der Rheinlandliga. Allerdings punktgleich mit Wittlich und nur knapp vor der SG Schneifel. Es zählt also jeder Punkt im Aufstiegskampf, gegen den FC Bitburg sollen es direkt drei sein.
Am Sonntag um 14.30 Uhr fällt für den Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC der Startschuss für den Oberliga-Aufstiegskampf. 15 Spiele stehen noch an für den Co-Spitzenreiter ABC (wie Rot-Weiss Wittlich 45 Punkte), das erste davon zu Hause gegen den Tabellenneunten FC Bitburg.