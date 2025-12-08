Fabio Schopp durchkreuzt Wittlichs Wintermeister-Plan

Ein Spiel, zwei Doppelpacker: Wittlichs Torjäger Christopher Bibaku wurde nach seiner Auswechslung schon als Matchwinner gefeiert, doch da hatten die ambitionierten Gäste die Rechnung ohne Fabio Schopp gemacht. Der ließ den VfB Linz ganz spät jubeln.
Lesezeit 3 Minuten
Als Christopher Bibaku in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Platz verließ und sich der Ersatzbank des SV Rot-Weiss Wittlich näherte, begrüßten ihn seine Mitspieler mit dem Wort „Matchwinner“. Zwei Tore hatte der kantige Angreifer gegen den VfB Linz erzielt und somit großen Anteil an der 2:1-Führung der Gäste.