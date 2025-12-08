VfB Linz schockt Spitzenteam Fabio Schopp durchkreuzt Wittlichs Wintermeister-Plan René Weiss 08.12.2025, 12:02 Uhr

i Der SV Rot-Weiss Wittlich (links Gabriel Harig) fühlte sich schon als Wintermeister der Rheinlandliga, doch dann schlug Fabio Schopp (vorne rechts) ein zweites Mal zu und sicherte seinem VfB Linz das Remis gegen die ambitionierten Gäste. René Weiss

Ein Spiel, zwei Doppelpacker: Wittlichs Torjäger Christopher Bibaku wurde nach seiner Auswechslung schon als Matchwinner gefeiert, doch da hatten die ambitionierten Gäste die Rechnung ohne Fabio Schopp gemacht. Der ließ den VfB Linz ganz spät jubeln.

Als Christopher Bibaku in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Platz verließ und sich der Ersatzbank des SV Rot-Weiss Wittlich näherte, begrüßten ihn seine Mitspieler mit dem Wort „Matchwinner“. Zwei Tore hatte der kantige Angreifer gegen den VfB Linz erzielt und somit großen Anteil an der 2:1-Führung der Gäste.







