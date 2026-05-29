1. FC Kaiserslautern im Blick? Ex-ABC-Coach beim FCK im Gespräch, Idel nach Solingen Mirko Bernd 29.05.2026, 07:00 Uhr

i Zwei ehemalige Trainer des Ahrweiler BC im Gespräch: Mike Wunderlich coachte den ABC bis zum Winter, übernahm dann den Wuppertaler SV und stieg mit dem WSV aus der Regionalliga ab. Nun ist er bei seinem Ex-Klub 1. FC Kaiserslautern als Co-Trainer im Gespräch. In Ahrweiler übernahm Markus Pazurek als Spielertrainer, er geht im Sommer als Spieler zur 1. Spvg. Solinger Wald 03, die wie Ahrweiler in die Oberliga aufstieg. René Weiss

Beim künftigen Oberligisten Ahrweiler BC werden viele Akteure gehen, aber auch etliche kommen. Nun ist bei einigen Abgängen klar, wohin die Reise geht – meist Richtung NRW. Und es gibt eventuell bald Neuigkeiten von Ex-ABC-Coach Mike Wunderlich.

Die nächsten Abnehmer für die bereits feststehenden „Abgänger“ des Oberliga-Aufsteigers Ahrweiler sind klar. Ein Trio ist fußballerisch unter der Haube, bei zweien ist es ziemlich klar, wo der Weg sie hinführt, der neue Klub dürfte bald auch offiziell verkündet werden.







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