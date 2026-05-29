Beim künftigen Oberligisten Ahrweiler BC werden viele Akteure gehen, aber auch etliche kommen. Nun ist bei einigen Abgängen klar, wohin die Reise geht – meist Richtung NRW. Und es gibt eventuell bald Neuigkeiten von Ex-ABC-Coach Mike Wunderlich.
Lesezeit 1 Minute
Die nächsten Abnehmer für die bereits feststehenden „Abgänger“ des Oberliga-Aufsteigers Ahrweiler sind klar. Ein Trio ist fußballerisch unter der Haube, bei zweien ist es ziemlich klar, wo der Weg sie hinführt, der neue Klub dürfte bald auch offiziell verkündet werden.