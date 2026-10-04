Klares 3:0 für die Gastgeber Erwachsene Immendorfer lassen TuS Mayen kaum Chancen Thomas Hardt 04.10.2026, 21:43 Uhr

i Immendorfs Robin Reichert (in Rot, Mitte) traf gegen den TuS Mayen doppelt beim 3:0-Heimspeg der Gastgeber, Reichert hat nun fünf Treffer auf seinem Konto. Jörg Niebergall

Der Siebte TuS Immendorf hat dem Aufsteiger TuS Mayen zumindest in weiten Teilen des Rheinlandliga-Duells die Grenzen aufgezeigt und mit 3:0 gewonnen. Für die Gäste wird der Abstand aufs rettende Ufer größer.

„Wir wollen ein gestandener Fußball-Rheinlandligist werden.“ Mit diesen Worten startete Marvin Schenk in der letzten Woche sein Fazit nach dem deutlichen Erfolg gegen die SpVgg Wirges. Und der TuS Immendorf ist auf dem besten Wege dahin. Denn im Duell mit dem Schlusslicht TuS Mayen siegten die Gastgeber mit 3:0 (1:0) und verbleiben auf einem starken siebten Platz in der Tabelle.







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