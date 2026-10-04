Der Siebte TuS Immendorf hat dem Aufsteiger TuS Mayen zumindest in weiten Teilen des Rheinlandliga-Duells die Grenzen aufgezeigt und mit 3:0 gewonnen. Für die Gäste wird der Abstand aufs rettende Ufer größer.
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„Wir wollen ein gestandener Fußball-Rheinlandligist werden.“ Mit diesen Worten startete Marvin Schenk in der letzten Woche sein Fazit nach dem deutlichen Erfolg gegen die SpVgg Wirges. Und der TuS Immendorf ist auf dem besten Wege dahin. Denn im Duell mit dem Schlusslicht TuS Mayen siegten die Gastgeber mit 3:0 (1:0) und verbleiben auf einem starken siebten Platz in der Tabelle.