Das Spitzenspiel in der Rheinlandliga geht am Tag der Deutschen Einheit über die Bühne. Wer wird sich dann als bessere Einheit präsentieren: Der Dritte SG 2000 Mülheim-Kärlich oder Tabellenführer Ahrweiler BC?
Es ist das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison der „großen Drei“, wie der Ahrweiler BC, die SG 2000 Mülheim-Kärlich und Rot-Weiss Wittlich als Aufstiegsfavoriten der Fußball-Rheinlandliga gerne tituliert werden. Am Freitag um 16 Uhr hat die SG den ABC zu Gast, es ist das Duell zwischen dem Tabellendritten (22 Punkte) und dem Spitzenreiter (25 Punkte), zwischen beiden liegt Wittlich mit der gleichen Punktzahl wie Mülheim-Kärlich.