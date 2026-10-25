Klares 4:1 bei Untermosel
Ersatzgeschwächten Betzdorfern reicht eine gute Hälfte
Mirnes Saravonic (links) und Burhan Tuncdemir bejubeln das zwischenzeitliche 2:1 für ihre SG 06 Betzdorf. Die Partie war damit g
Mirnes Saravonic (links) und Burhan Tuncdemir bejubeln das zwischenzeitliche 2:1 für ihre SG 06 Betzdorf. Die Partie war damit gedreht, am Ende stand gegen Louis Männchen und seinen SV Untermosel Kobern-Gondorf ein deutlicher 4:1-Auswärtssieg.
Jörg Niebergall

Davon, dass die SG 06 Betzdorf in der Offensive enorm ersatzgeschwächt war, davon war beim 4:1-Sieg beim SV Untermosel Kobern-Gondorf nichts zu sehen – zumindest nicht in Halbzeit zwei. Vielleicht auch, weil es die Gastgeber zu leicht machten.

Lesezeit 3 Minuten
Es deutete noch zur Pause einiges darauf hin, dass Fußball-Rheinlandligist SV Untermosel Kobern-Gondorf den ersehnten ersten Heimsieg landen könnte. Doch am Ende triumphierten die Gäste von der SG 06 Betzdorf, die trotz Pausenrückstand die Partie mit 4:1 für sich entschieden.
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