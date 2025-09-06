Sieben Punkte hat die EGC Wirges nach dem 3:1-Heimsieg gegen die SG Arzfeld auf dem Konto. Die Zähler fünf, sechs und sieben waren gegen mutig aufspielende Gäste hart erkämpft.

Im Duell der Rheinlandliga-Aufsteiger Spvgg EGC Wirges und SG Arzfeld behielten die Westerwälder mit einem 3:1 (0:0)-Sieg die Oberhand und können sich über nunmehr sieben Punkte freuen, während die Gäste aus dem Kreis Bitburg-Prüm mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz rangieren.

Bei der für Wirgeser Verhältnisse stattlichen Zuschauerkulisse von 220 Fans konnte Stadionsprecher Thorsten Hehl auch die Kirmesgesellschaft willkommen heißen, die es sich nicht hatte nehmen lassen, ihre Mannschaft lautstark anzufeuern, bevor es zum Feiern in die Stadtmitte ging.

Und der Start war für die Heimelf durchaus verheißungsvoll. Das Team von Trainer Sven Baldus begann sehr konzentriert und aufmerksam und hatte dadurch die höheren Spielanteile. Die Gäste waren bemüht, doch ihnen blieb lediglich vorbehalten zu reagieren. Wirges dominierte die Partie, war präsenter und kontrollierte das Geschehen. Der Führungstreffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein, doch vor dem Arzfelder Tor agierte die Baldus-Elf zu ungenau und umständlich. Viel lief über Euan Williams-Noss auf der linken Außenbahn, der jedoch immer wieder gedoppelt wurde.

Die besten Chancen hatte Tim Weyand. Zunächst rutschte er an einer scharfen Hereingabe von Williams-Noss vorbei (18.), und dann setzte er nach einer Vorlage von Berkan Yavuz den Ball knapp neben den Pfosten (22.). Hätte der Passgeber etwas besser gezielt, wären die Einheimischen in Führung gegangen. So landete sein strammer Schuss von der Strafraumgrenze in den Armen von Arzfelds Spielertrainer und Torwart Florian Moos (29.). In der Halbzeitpause wurde auf den Rängen intensiv diskutiert mit der Tendenz, dass es zwar ein gefälliges Spiel sei, doch ohne Torerfolg könne man nicht gewinnen.

Arzfeld erwischt mit dem 1:0 den besseren Start in die zweite Hälfte

Wer geglaubt hatte, dass sich das im zweiten Durchgang entscheidend ändern würde, sah sich schnell getäuscht. Die Gäste spielten fortan mutig nach vorne und fanden besser ins Spiel. Als dann Arzfelds Musa Bah nach einer Ecke den zweiten Ball aus 16 Metern genau traf, jubelten die mitgereisten Fans über den Führungstreffer (51.), der gleichzeitig ein Wachmacher war. Die Arzfelder spielten nun sehr variabel. Sie zogen sich bei Wirgeser Angriffen schnell zurück und praktizierten dann ein sehr ansehnliches Umschaltspiel.

Doch als sich Berkan Yavuz auf der rechten Seite energisch in Szene setzte und seine Flanke Noah Klein erreichte, zögerte der nicht lange und traf mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern genau in den Winkel (67.). Danach wurde das Spiel härter. Wirges wollte unbedingt gewinnen, und Arzfeld versuchte nun, zumindest das Remis über die Zeit zu bringen. Dabei machten sie der EGC das Leben sehr schwer. Sie begnügten sich nicht damit, mit Mann und Maus zu verteidigen, stattdessen griffen sie die Einheimischen schon in deren Hälfte energisch an, um sie so vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Das gelang ihnen zusehends besser, sodass man sich schon auf beiden Seiten mit einem Unentschieden abzufinden schien.

„Mein junges Team hat an sich geglaubt und sich letztlich mit drei Punkten belohnt.“

EGC-Trainer Sven Baldus﻿

Dann war es eine Standardsituation, die für Wirges die Führung brachte. Williams-Noss brachte einen Eckball halbhoch in den Arzfelder Strafraum, wo Luis Krissel goldrichtig stand und per Direktabnahme aus kurzer Distanz zum 2:1 traf (90.). Nun war der Bann gebrochen. Dank einer Energieleistung des ebenfalls eingewechselten Felix Hehl, der nach einer Ecke der Gäste über das gesamte Feld stürmte, die Defensive überlief und dann noch überlegt nach innen passte, wo Ronaldo Kröber ungehindert einschieben konnte, war dann die endgültige Entscheidung gefallen (90.+4).

Arzfelds Spielertrainer Florian Moss bemängelte vor allem die Leistung seiner Elf in der ersten Halbzeit: „Wir standen zu tief und ließen dadurch Wirges zu sehr ins Spiel kommen. In der zweiten Hälfte zeigte mein Team ein anderes Gesicht, doch leider ging uns nachher die Puste aus.“ Sven Baldus war sehr zufrieden und ordnete den Sieg als verdient ein: „Mein junges Team hat an sich geglaubt und sich letztlich mit drei Punkten belohnt.“

Spvgg EGC Wirges – SG Arzfeld 3:1 (0:0)

Wirges: Schröder – Wick (85. Kneuper), Hense, Krissel, Ring – Sögünmez (62. Hehl) – Klein, Klöckner (72. Orani) – Yavuz (90.+4 Vagner), Weyand (78. Kröber), Williams-Noss.

Arzfeld: Moos (46. Hagedorn) – Ewen, Lempges, Morgens (81. Lunkes), B. Propson – Schmitz, Jo. Propson, Mayers, Bah (60. Kockelmann) – Ja. Lempges (46. Biewald), Bisschops.

Schiedsrichter: Pascal Wagener (Neunkhausen).

Zuschauer: 220.

Tore: 0:1 Musa Bah (51.), 1:1 Noah Klein (67.), 2:1 Luis Krissel (90.), 3:1 Ronaldo Kröber (90.+4).