Ende Mai kamen 2200 Zuschauer Emotionales Wiedersehen zwischen Malberg und Betzdorf Mirko Bernd 15.09.2026, 08:33 Uhr

i Vor gut 2200 Zuschauern duellierten sich im Entscheidungsspiel Ende Mai die SG Malberg (in Rot mit Justin Nagel) und die SG 06 Betzdorf in Westerburg um den Meister der Bezirksliga Ost. Damals gewann Malberg mit 3:1 und stieg direkt in die Rheinlandliga auf, die Betzdorfer um Oliver Cano Cifuentes durften aber letztlich auch feiern als Dritter der Aufsiegsrunde. Am Mittwoch sehen sich beide in Malberg wieder, vor sicherlich weniger Zuschauern, aber mit 500 bis 600 Fans rechnen die Trainer beider Teams. René Weiss

2200 Zuschauer wie Ende Mai werden es sicher nicht bei der Partie am Mittwochabend zwischen Malberg und Betzdorf in der Rheinlandliga. Aber trotzdem dürfte das Derby „ziehen“, denn die Rivalität zwischen beiden Klubs ist nicht zu leugnen.

Diese Partie Ende Mai in Westerburg ist natürlich schwer zu toppen. 2200 Zuschauer offiziell, inoffiziell ist von 2500 die Rede, pilgerten zum Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost zwischen der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der SG 06 Betzdorf.







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