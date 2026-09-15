2200 Zuschauer wie Ende Mai werden es sicher nicht bei der Partie am Mittwochabend zwischen Malberg und Betzdorf in der Rheinlandliga. Aber trotzdem dürfte das Derby „ziehen“, denn die Rivalität zwischen beiden Klubs ist nicht zu leugnen.
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Diese Partie Ende Mai in Westerburg ist natürlich schwer zu toppen. 2200 Zuschauer offiziell, inoffiziell ist von 2500 die Rede, pilgerten zum Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost zwischen der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der SG 06 Betzdorf.