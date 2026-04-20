Ahrweilers neuer Trainer fix Emmelshausen-Karbachs Theisen wird Pazurek-Nachfolger Mirko Bernd 20.04.2026, 07:20 Uhr

i Der gebürtige Adenauer Christopher Theisen (in Blau) spielt derzeit noch für den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach, kommende Saison wird er Trainer des Rheinlandliga-Spitzenreiters Ahrweiler BC und könnte dann wieder auf den FCEK treffen. Wie oft Theisen beim ABC das Trikot überstreifen wird, ist noch offen, in erster Linie soll er an der Seitenlinie stehen, die Option zu spielen, ist aber da. hjs-Foto

Der Ahrweiler BC führt die Rheinlandliga an und hat sehr gute Chancen auf den Oberliga-Aufstieg. Aus dieser Klasse wird der neue Trainer des ABC kommen: Christopher Theisen. Momentan spielt der gebürtige Adenauer noch beim FC Emmelshausen-Karbach

Am Sonntagnachmittag stellte der Spitzenreiter Ahrweiler BC mit dem 6:3 gegen den TuS Kirchberg die Weichen so langsam Richtung Oberliga bei nun acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten Rot-Weiss Wittlich. Am Montagmorgen stellte der ABC seinen neuen Trainer für die Saison 2026/2027 vor: Es wird Christopher Theisen, der momentan noch das Trikot des Oberliga-Vierten FC Emmelshausen-Karbach trägt, in den Vorderhunsrück war er in der Winterpause ...







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