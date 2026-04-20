Der Ahrweiler BC führt die Rheinlandliga an und hat sehr gute Chancen auf den Oberliga-Aufstieg. Aus dieser Klasse wird der neue Trainer des ABC kommen: Christopher Theisen. Momentan spielt der gebürtige Adenauer noch beim FC Emmelshausen-Karbach
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Am Sonntagnachmittag stellte der Spitzenreiter Ahrweiler BC mit dem 6:3 gegen den TuS Kirchberg die Weichen so langsam Richtung Oberliga bei nun acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten Rot-Weiss Wittlich. Am Montagmorgen stellte der ABC seinen neuen Trainer für die Saison 2026/2027 vor: Es wird Christopher Theisen, der momentan noch das Trikot des Oberliga-Vierten FC Emmelshausen-Karbach trägt, in den Vorderhunsrück war er in der Winterpause ...