Rheinlandliga: Ahrweilers Trainer Julian Feit fühlt sich um Sieg betrogen Elfer in der Nachspielzeit bringt Cosmos einen Punkt – ABC-Trainer fühlt sich betrogen Helmut Rosbach 03.11.2024, 12:48 Uhr

i Artistische Einlage: ABC-Torwart David Weidner (links) klärt per Fußabwehr vor Ayman Ed-Daoudi. Foto: Wolfgang Heil Wolfgang Heil

Höhr-Grenzhausen. In einer Partie, die vor allem in der Schlussphase an Spannung und Hektik kaum zu überbieten war, trennten sich die Rheinlandligisten FC Cosmos Koblenz und Ahrweiler BC mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Vor allem Schiedsrichter Mario Schmidt hatte in den letzten Minuten sowie in der Nachspielzeit mehr zu tun, als ihm lieb sein konnte.

Die Gäste von der Ahr, allen voran ihr Trainer Julian Feit, machten nach Spielende ihrem Unmut lautstark Luft. „Ich kann ja verstehen, dass man es nicht so gut findet, wenn man in der 93. Minute einen Strafstoß gepfiffen bekommt, der dann zum Remis führt, aber ein Foul im Strafraum hat den Elfmeter zur Folge, auch in der Nachspielzeit“, schilderte der Schiedsrichter seine Sicht der Dinge.

