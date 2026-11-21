So nah wie dieses Mal war der TuS Mayen wohl in dieser Saison noch nicht dran am ersten Heimsieg. Doch am Ende reichte es wieder nicht – und die Gäste aus Schweich durften beim 0:1 ihren ersten Auswärtssieg bejubeln.
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Nein, auch Karnevalsprinz Philipp Schumacher vermochte dem TuS Mayen mit seinem symbolischen Anstoß der Rheinlandliga-Partie gegen den TuS Mosella Schweich nicht den entscheidenden Kick zu geben. Mit 0:1 (0:0) verloren die Nettetaler am Samstag auch ihr neuntes Heimspiel in dieser Saison, das sie mit etwas Glück im Abschluss jedoch genau so gut hätten gewinnen können.