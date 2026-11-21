Mayen unterliegt Schweich 0:1 Eins der besten Saisonspiele reicht TuS nicht zum Sieg Andreas Hundhammer 21.11.2026, 22:49 Uhr

i Der TuS Mayen (rote Trikots) war ganz nah dran am ersten Heimerfolg. Gegen den TuS Mosella Schweich war es ein Spiel auf Messers Schneide. Am Ende machten die Gäste den ersten und einzigen Treffer. Jörg Niebergall

So nah wie dieses Mal war der TuS Mayen wohl in dieser Saison noch nicht dran am ersten Heimsieg. Doch am Ende reichte es wieder nicht – und die Gäste aus Schweich durften beim 0:1 ihren ersten Auswärtssieg bejubeln.

Nein, auch Karnevalsprinz Philipp Schumacher vermochte dem TuS Mayen mit seinem symbolischen Anstoß der Rheinlandliga-Partie gegen den TuS Mosella Schweich nicht den entscheidenden Kick zu geben. Mit 0:1 (0:0) verloren die Nettetaler am Samstag auch ihr neuntes Heimspiel in dieser Saison, das sie mit etwas Glück im Abschluss jedoch genau so gut hätten gewinnen können.







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