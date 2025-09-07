Die Ergebnisse stimmen derzeit nicht beim SV Laubach. Die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs unterlag dem FC Bitburg mit 1:2 – und rutscht in der Rheinlandliga mit nur fünf Zählern auf Tabellenrang zwölf ab.

Knappe Auswärtspleite für den SV Laubach: In der Fußball-Rheinlandliga unterlag die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs beim FC Bitburg mit 1:2 (0:2). Grund war sicherlich die verschlafene erste Hälfte, als der SV vieles vermissen ließ und zurecht mit 0:2 ins Hintertreffen geriet. Ole Conrads Saisontreffer Nummer sechs kam zwar früh (52.), aber dennoch zu spät, um Zählbares mitzunehmen. Tabellarisch tat sich dadurch auch einiges: Bitburg ist mit acht Zählern Siebter, Laubachs fünf Punkte reichen nur noch zu Rang zwölf bei fünf ausgetragenen Partien.

„Der Sieg war superwichtig für uns und für die Tabelle“, drückte ein erleichterter Bitburger Coach Fabian Ewertz es einfach und treffend aus. Gerade hatte sein am Ende nachlassender FC Bitburg ein 2:1 (2:0) gegen den SV Laubach über die Zeit gebracht. Wenngleich mit einem guten ersten Durchgang. Denn da verbuchte seine Elf sechs Hochkaräter. Benedikt Häb (10.), Simon Floß fast unmittelbar im Anschluss (11.), Fabian Fisch ans Lattenkreuz (26.) und Joshua Bierbrauer (35.) scheiterten – oft an Gästekeeper Jonas Landen.

i Das 1:0 für den FC Bitburg: Simon Floß (in Rot) zieht ab, lässt Laubachs Luca Münnich das Nachsehen und trifft zum 1:0 nach 30 Minuten. Sascha Wetzlar

Erfolgreich waren hingegen Floß beim 1:0 (30.), als er einen schnörkellosen Konter über Bierbrauer versenkte, sowie Pascal Müller, der praktisch mit dem Pausenpfiff eine Uneinigkeit zwischen Landen und Steffen Schmitt zum 2:0-Halbzeitstand nutzte. Trotz des schwachen Auftritts in den ersten 45 Minuten hatte Laubach auch drei Großchancen, doch Lars Oster (12.) und Lukas Mey (33.) fanden in Schlussmann Tim Kieren ihren Meister, Daniel Kossmann traf nur den Pfosten (22.). „Unsere erste Halbzeit war schlecht, trotzdem machen die zwei aus fünf, wir aber null aus drei Chancen – das war auch ein Unterschied“, so Jakobs.

Aus dem Kabinentrakt kamen seine Mannen jedenfalls sehr aufgeweckt. Conrad nickte eine Finn-Jordan-Flanke sicher zum 2:1 (52.) ein. Laubach versuchte es recht konsequent mit Diagonalbällen auf die beiden Außen Oster und Mey (später Norbert Loch), erwirkte ein optisches Übergewicht. „Viele meiner Jungs kommen gerade erst aus Verletzungen zurück“, fand Ewertz erklärende Worte für merklich nachlassende Bitburger. Doch richtige Chancen sprangen nicht mehr heraus für den Gast. Loch aus der Ferne (67.), Conrad mit dem Knie an die Latte (70.) und der eingewechselte Rene Hanke, als er freistehend zu lange zögerte (85.), vergaben. Für Bitburg hatten Floß (71.) und Bierbrauer (90.) die Entscheidung auf dem Fuß.

„Wer eine komplette Hälfte verschläft, darf sich nicht beschweren, wenn hintenraus die Zeit fehlt.“

Tobias Jakobs, Trainer SV Laubach

SVL-Coach Jakobs sagte nach dem Spiel: „Ich bin ein wenig ratlos. Ich werte das Ergebnis zwar nicht als Rückschritt, aber erklären kann man das nicht. Die Trainingswoche war super, unsere beste bisher. Erste Halbzeit komplett verschlafen, in der zweiten Halbzeit waren einige Passagen dabei, in denen wir richtig Fußball gespielt haben.“ Auf die Mutmaßung hin, dass – wenn das Spiel etwas länger gedauert hätte – möglicherweise noch ein Punkt herausgesprungen wäre, winkte Jakobs ab: „Wer eine komplette Hälfte verschläft, darf sich nicht beschweren, wenn hintenraus die Zeit fehlt.“