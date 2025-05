Kim Kossmann ist in diesen Tagen etwas zwiegespalten. Einerseits, das räumt der Trainer der SG 99 Andernach ein, ist er froh, wenn die Saison in der Rheinlandliga bald zu Ende ist. Andererseits packt ihn nach wie vor der Ehrgeiz: Aus den verbleibenden drei Partien sollen zumindest noch vier Zähler her, um das angestrebte Ziel von 51 Punkten zu erreichen. Die erste Möglichkeit dazu gibt’s am Samstag um 14 Uhr gegen den TuS Immendorf, der schon im eigenen Interesse etwas dagegen hat: Das Team um Trainer Torben Kühl-Decker benötigt selbst zumindest noch einen Sieg, um im Abstiegskampf aller Sorgen ledig zu sein.

„Es bringt nichts, alle möglichen Konstellationen durchzuspielen.“

Immendorf-Trainer Torben Kühl-Decker

„Es bringt nichts, alle möglichen Konstellationen durchzuspielen“, beteiligt sich der TuS-Trainer nicht an Rechenspielen, zu viele unbekannte Faktoren gibt es drei Spieltage vor dem Saisonende. Wenn es blöd läuft, könnten in der Rheinlandliga auch fünf Mannschaften absteigen, der Vorsprung auf den VfB Wissen auf Platz 14 beträgt derzeit vier Punkte – und beide Teams treffen noch auf dem Dörnchen aufeinander. „Wir sind also gut beraten, es jetzt durchzuziehen“, lautet der Appell des Trainers, „solange wir rechnerisch nicht gerettet sind, dürfen wir nicht ein Prozent nachlassen“. Und überhaupt, das Argument, dass es für die Andernacher allenfalls um selbst gesteckte Ziele geht, verfängt in Immendorf nicht. Kühl-Decker: „In dieser Phase der Saison ist es völlig egal, gegen wen du spielst.“

Beide Mannschaften mögen es ruppig

Das sieht auch Kossmann so, dessen Team aufgrund der guten Heimbilanz durchaus favorisiert in die Partie geht. „Immendorf hat schon eine gute Truppe“, hat er bei seinen Beobachtungen festgestellt, zudem ähnelt die eher physische Herangehensweise der seiner Mannschaft. Die einfachen Dinge des Fußballs werden wohl im Vordergrund stehen, auch die Frage, welche Elf im Saisonendspurt den größeren Willen aufbringt. „Wenn es etwas ruppiger wird, ist das kein Problem, das kommt uns ja durchaus entgegen“, sagt der Andernacher Trainer. Im Hinspiel auf dem Dörnchen gab’s ein 3:1 für die Immendorfer, „aber in Andernach haben wir letztes Jahr nicht so gut ausgesehen“, erinnert sich Kühl-Decker.

Andernach hat eine Woche früher Sommerpause

Für die SG 99 stellt die Partie den Anfang einer englischen Woche dar. Die Partie des letzten Spieltags, an dem eigentlich alle neun Partien am 25. Mai ausgetragen werden, gegen die bereits abgestiegene SG Malberg wurde auf kommenden Mittwoch (20 Uhr) vorverlegt. „Für beide Vereine geht es ja letztlich nur um die drei Punkte, wir greifen auch nicht in den Wettbewerb ein“, so Kossmann, der sich mit den Andernachern denn auch eine Woche früher in die Sommerpause verabschieden kann. „Es wird auch Zeit, wir haben mittlerweile nur noch 14, 15 Leute beim Training, das ist für unsere Verhältnisse sehr wenig.“