Marvin Schenk war viereinhalb Jahre Trainer in Wirges. Bei den B- und A-Junioren. Nun kommt er als Seniorentrainer mit dem TuS Immendorf zur EGC, es ist eine besondere Rückkehr für den Leuteroder.
Lesezeit 3 Minuten
Dass die Partie des TuS Immendorf in der Fußball-Rheinlandliga am Samstag um 17.30 Uhr bei der Spvgg EGC Wirges eine besondere für Marvin Schenk ist, daraus macht er keinen Hehl. Verständlich, denn bis Ende Januar trainierte der in Leuterrod bei Wirges lebende Schenk noch sehr erfolgreich die A-Junioren der EGC in der Regionalliga.