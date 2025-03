Eine Art Endspiel in Immendorf

Was haben der TuS Immendorf und der TuS Kirchberg gemeinsam? Richtig, beide haben ihre letzten Partien bei der SG Hochwald absolviert – wenn auch mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Während die Immendorfer vor Wochenfrist beim Tabellenvierten ein deutliches 1:4 kassierten, war der TuS Kirchberg dort zuvor mit 2:1 erfolgreich – was man durchaus als Überraschung werten kann. Nun treffen sich Immendorf und Kirchberg am Sonntag um 15 Uhr auf dem Dörnchen zum direkten Duell aufeinander, die 90 Minuten werden zeigen, ob der Quervergleich ein Indikator für die aktuelle Form ist.

Bloß nicht in einen Negativstrudel geraten

Für die Gastgeber, das hat Trainer Torben Kühl-Decker schon auf der Heimfahrt aus der Eifel festgehalten, hat das Spiel gegen Kirchberg nun eine besondere Bedeutung, was er seinen Akteuren auch unter der Woche so eingetrichtert hat. „Die beiden Niederlagen zu Beginn des Jahres gegen Mülheim und Hochwald können passieren. Aber wir hatten uns vor der Winterpause in eine komfortable Situation gebracht, die wir jetzt nicht leichtfertig herschenken sollten. Wir sollten tunlichst nicht in einen Negativstrudel geraten“, so der Coach weiter, der daraus eine klare Forderung ableitet: „Ein Sieg wäre gut für die Tabelle, aber auch vor allem für die Köpfe.“ Aktuell stehen für Immendorf 31 Punkte zu Buche, mit einem Sieg wäre man wohl der größten Sorgen ledig.

Pokalspiel ist in Kirchberg noch kein Thema

Wobei es für die Gastgeber von Vorteil sein könnte, dass die Kirchbergern vielleicht schon das anstehende Pokalspiel am Mittwoch gegen Trier-Tarforst im Hinterkopf haben. Was deren Trainer Artem Sagel vehement verneint. „Das Pokalspiel ist für mich noch ganz weit weg. Das ist eine schöne Sache. Aber der Fokus liegt ganz klar auf der Liga“, bekräftigt der Coach, dessen Team bei aktuell 18 Punkten steht und im Kampf ums sportliche Überleben jeden Zähler dringend gebrauchen kann. Der Dreier bei der SG Hochwald war dabei ein Anfang, „aber jetzt geht es weiter“, sagt Sagel.

Lob aus Immendorf für den Gegner

Ohnehin richtet er sich auf ein zähes Ringen im Tabellenkeller ein, das bis zum letzten Spieltag anhalten könnte. „Die Spiele sind oft ausgeglichen, es ist alles sehr eng“, so der Kirchberg-Coach, der mit seinem Team aktuell ein Spiel weniger absolviert hat. Glaubt man Immendorfs Trainer Kühl-Decker, sind die Hunsrücker ohnehin keine Mannschaft, die im Souterrain der Tableaus stehen müsste. „Sie haben schon viel Qualität in ihren Reihen, sie suchen auch immer fußballerische Lösungen“, stellt er sich auf einen widerspenstigen Kontrahenten ein. Die Gefühle sind dabei gemischt: Während die Immendorfer nach einem Fehlstart seinerzeit am fünften Spieltag in Kirchberg beim 4:0 ihren ersten Saisonsieg verbuchten, gab’s an gleicher Stelle im Rheinlandpokal ein 0:3.

Während Sagel in Immendorf wohl auf jenen Kader zurückgreifen kann, der bei der SG Hochwald erfolgreich war, werden die Gastgeber in den kommenden Wochen auf Christian Wild verzichten müssen, der sich vor Wochenfrist einen Bänderriss zugezogen hat. Zudem sind Maximilian Fischer und Yannis Jochem krank.