Dörnchen-Duell TuS gegen EGC Ein Immendorfer ist momentan ein Torgarant bei Wirges Mirko Bernd 25.09.2026, 09:00 Uhr

i Im Rückspiel auf dem Dörnchen jubelten in der vergangenen Saison die Immendorfer (in Rot) beim 5:2 und die Wirgeser schauten in die Röhre, im Hinspiel war es genau anders herum beim 4:3. Am Samstag treffen sie sich in Immendorf wieder. Jörg Niebergall

TuS Immendorf gegen Spvgg EGC Wirges, das bedeutete in der Vorsaison Unterhaltung pur. Es gab ein 4:3 und ein 5:2, einmal siegte der, einmal der andere. Am Samstag treffen die beiden Rheinlandliga-Rivalen in Immendorf wieder aufeinander.

Die Partie zwischen dem TuS Immendorf und der Spvgg EGC Wirges am Samstag um 14.30 Uhr ist zwar kein Derby mit großer Vergangenheit, allerdings sind die Spiele zwischen den beiden Fußball-Rheinlandligisten doch besonders. In der vergangenen Saison waren es zwei sehr torreiche Spiele, in Wirges siegten die Gastgeber 4:3, im Rückspiel auf dem Dörnchen die Immendorfer mit 5:2.







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