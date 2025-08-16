Wie in der Vorwoche dauerte es auch dieses Mal ein wenig, bis der Offensivexpress des Ahrweiler BC ins Rollen kam. Doch nach der Pause rollte er – und so verwandelten die Hausherren in Rheinlandligaderby gegen die SG 99 Andernach ein 0:2 in ein 5:2.

Am Ende wehte sogar ein Hauch der Atmosphäre aus der Allianz Arena durch das Apollinarisstadion. Genauso wie beim FC Bayern München drehte der Stadiontechniker beim letzten Torjubel der Gastgeber am Regler der Fluchtlichthelligkeit – das hinterließ Eindruck im Nachthimmel und machte einen Abend mit tollem Fußballflair rund. Auf dem wunderbaren Rasen (Gästetrainer Kim Kossmann: „Bundesligareif, hier verspringt mit Sicherheit kein Ball“) unter Flutlicht und vor 719 Zuschauern genoss der Ahrweiler BC sein erstes Saison-Heimspiel in der Fußball-Rheinlandliga. Das Ergebnis fiel mit 5:2 (1:2) im Derby gegen die SG 99 Andernach entsprechend aus. „Wir müssen uns nichts vormachen: Das ist eine großartige Mannschaft mit viel Erfahrung und Klasse. Der Unterschied kommt nicht von ungefähr, wenn ehemalige Regionalligaspieler gegen unsere Leute im ersten Seniorenjahr spielen“, merkte Kossmann an.

Das Ambiente des Abends und die Leistung der Gastgeber fühlten sich nach mehr als Rheinlandliga an. Im Team von Mike Wunderlich trifft hohes fußballerisches Potenzial auf mentale Stärke und Vertrauen in sich selbst. „Aus solch einem Spiel nimmt man mehr mit als aus einer Partie, in der von Anfang an alles perfekt läuft und du schnell führst“, sagte der Trainer nach Spielende. Die Entwicklung des Spielverlaufs und des Ergebnisses war der Ausgangspunkt für Wunderlichs These.

„Wir haben in der Kabine ein paar Korrekturen vorgenommen und uns gesagt, dass wir die Ruhe behalten müssen. Uns ist bewusst, dass wir in einer Halbzeit immer drei, vier Tore schießen können, wenn wir ins Rollen kommen.“

ABC-Trainer Mike Wunderlich

Seine Mannschaft hätte durch Almir Porca schon nach sechs Minuten mit 3:0 führen können, aber der Torjäger zeigte ungewohnte Großzügigkeit bei der Chancenverwertung – zunächst zumindest. Das sollte sich in der zweiten Halbzeit ändern. Weil SG-Schlussmann Yannis Koch einmal parierte, Andernachs Sechser Filip Reintges blockte und Porca einmal links am Tor vorbeischoss, überstanden die „Bäckerjungen“ die Anfangsphase mit Glück ohne Gegentor.

Dann stellte Mike Borger alles zuvor Gewesene auf den Kopf. Nach einem Handspiel von Mike Pazurek verwandelte der SG-Neuzugang aus Engers den anschließenden Strafstoß zum 0:1 (15.), und zwei Minuten vor der Pause profitierte der 21-Jährige von einem Abstimmungsfehler zwischen Ahrweilers Schlussmann Niklas Malik Fachinger und Innenverteidiger René Ebersbach (43.). Außerdem traf Borger nach einer Reintges-Vorarbeit die Latte (17.). Trotz des späten Zeitpunkts vor der Pause von Borgers 0:2 saß die Kossmann-Elf geknickt in der Kabine, weil sie noch in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer kassiert hatte. „Das war der Knackpunkt heute“, analysierte Kossmann.

Nach einer defensiven Fehlerkette und dem Querpass von Nam-Ju Lee musste Ümit Kuzu nur noch den Fuß hinhalten (45.+1). „Dieses Tor vor der Pause war enorm wichtig für uns“, merkte ABC-Coach Wunderlich an. „Wir haben in der Kabine ein paar Korrekturen vorgenommen und uns gesagt, dass wir die Ruhe behalten müssen. Uns ist bewusst, dass wir in einer Halbzeit immer drei, vier Tore schießen können, wenn wir ins Rollen kommen.“

„Das Ergebnis gefällt mir natürlich nicht, aber unsere Leistung war leidenschaftlicher als vor einer Woche.“

Andernachs Trainer Kim Kossmann

Und Ahrweiler kam ins Rollen. Direkt mit dem ersten Angriff nach Wiederanpfiff machte Thomas Idel über rechts Betrieb und fand Porca in Mittelstürmerposition. Bei seiner vierten Gelegenheit schloss der Bosnier so ab, wie man es von ihm kennt – der Ball landete in den Maschen. Auf dem großen Platz lief der ABC die „Bäckerjungen“ müde. Daraus ergaben sich größere Räume und viele gewonnene Sprintduelle auf den Flügeln. Wunderlich fasste das Gesehene zufrieden zusammen: „Unsere Leistung in der zweiten Halbzeit war überragend.“ Porca mit einem Kopfball nach einer Ecke zur 3:2-Führung (55.), Markus Pazurek mit der linken Klebe (74.) und nochmals Porca mit einem direkt verwandelten Freistoß (81.) zeigten den Gästen ihre Grenzen auf.

Andernach hatte sein offensives Pulver in der ersten Hälfte verschossen, trotzdem war Trainer Kossmann mit der Leistung zufrieden: „Das Ergebnis gefällt mir natürlich nicht, aber unsere Leistung war leidenschaftlicher als vor einer Woche.“

Ahrweiler BC – SG 99 Andernach 5:2 (2:1)

Ahrweiler: Fachinger – Könez (46. Wetschorek), Caspar (46. Schuh Abranches), Ebersbach, T. Schirmer – Idel, Pazurek – Saed (72. Voloshchuk), Kuzu (67. B. Schirmer), Lee (77. Reuter) – Porca

Andernach: Koch – P. Schmitz, L. Schmitz, Wilbert – de Abreu (89. Lochner), Neunheuser (69. Esten), Reintges, Herbst (69. Idrizi) – L. Wingenbach (54. Saftig) – Dolon (90. Datz), Borger.

Schiedsrichter: Ralf Volk (Koblenz).

Zuschauer: 719.

Tore: 0:1, 0:2 Mike Borger (15., Handelfmeter, 43.), 1:2 Ümit Kuzu (45.+1), 2:2, 3:2 Almir Porca (46., 55.), 4:2 Markus Pazurek (73.), 5:2 Porca (81.).