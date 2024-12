TuS Kirchberg muss liefern Ein ganz wichtiges Spiel am Schweicher Winzerkeller 06.12.2024, 14:47 Uhr

i Der TuS Kirchberg (in Gelb, von links mit Erik Milz und Florian Daum) hatte in dieser Saison bisher oft genug Grund zum Hadern: Am Sonntag (14.30 Uhr) soll am Schweicher Winzerkeller ein versöhnlicher Jahresabschluss her. Dennis Irmiter

Viertletzter gegen Vorletzter, die Sachlage bei vier Absteigern in der Rheinlandliga eindeutig: Das Spiel Schweich gegen Kirchberg ist für beide unheimlich wichtig vor dem Gang in die fast dreimonatige Winterpause (Restart 22. Februar).

Die Zahlen 15 und 17 spielen eine große Rolle vor dem Kellerduell zum Jahresabschluss in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem TuS Schweich und dem TuS Kirchberg am Sonntag (14.30 Uhr) am Schweicher Winzerkeller: Die Moselaner stehen auf dem viertletzten Platz 15 mit 17 Punkten, bei Kirchberg ist es mit Platz 17 und als Vorletzter mit 15 Zählern genau umgekehrt.

