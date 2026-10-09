Dass es ein besonderes Spiel ist, daraus machen Carlos Lang und Marvin Schenk keinen Hehl. Beide sind befreundet und stehen sich als Trainer in Malberg gegenüber. Für Immendorfs Schenk ist das normal, für Lang als „Co“ von Florian Hammel nicht.
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Dass Florian Hammel derzeit in Urlaub ist, verleiht dem Spiel des von ihm trainierten Fußball-Rheinlandligisten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (Tabellenplatz 13, 11 Punkte) am Samstag um 16 Uhr zu Hause gegen den Siebten TuS Immendorf (17 Punkte) eine besondere Note.