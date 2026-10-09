Malberg empfängt Immendorf Ein besonderes Spiel für Carlos Lang und Marvin Schenk Mirko Bernd 09.10.2026, 08:00 Uhr

i Am 19. März 2025 trafen der TuS Immendorf und die SG Malberg letztmals aufeinander, damals gewann die SG daheim mit 2:1, stieg aber am Ende ab. Immendorfs Robin Reichert (in Rot) und Bastian Bleeser waren damals dabei und sind es auch am Samstag in Malberg. Trainer bei den Gästen ist aber mittlerweile nicht mehr Torben Kühl-Decker (im Hintergrund), sondern Marvin Schenk. Und der trifft auf Malbergs „Co“ Carlos Lang, den er in Wirges trainierte und der seinen „Chef“ Florian Hammel (stand beim 2:1 damals im Tor) gegen den TuS an der Seitenlinie vertritt. Jürgen Augst

Dass es ein besonderes Spiel ist, daraus machen Carlos Lang und Marvin Schenk keinen Hehl. Beide sind befreundet und stehen sich als Trainer in Malberg gegenüber. Für Immendorfs Schenk ist das normal, für Lang als „Co“ von Florian Hammel nicht.

Dass Florian Hammel derzeit in Urlaub ist, verleiht dem Spiel des von ihm trainierten Fußball-Rheinlandligisten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (Tabellenplatz 13, 11 Punkte) am Samstag um 16 Uhr zu Hause gegen den Siebten TuS Immendorf (17 Punkte) eine besondere Note.







Artikel teilen

Artikel teilen