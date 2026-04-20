Spieler des Spieltags Ein 1,87-Meter-Mann, gegen den niemand gerne spielt Mirko Bernd 20.04.2026, 12:10 Uhr

i Spieler des Spieltags: Julian Schmitz vom SV Laubach. Emma Göbel. Thomas Bethge - stock.adobe.com

Den Aufwind beim SV Laubach an nur einem Mann festzumachen, würde der Entwicklung nach der Winterpause beim Rheinlandligisten nicht gerecht. Beim 4:3 in Mülheim stach mit Julian Schmitz aber einer heraus, der stellvertretend für den guten Lauf steht.

Der SV Laubach hat nach der Winterpause aus 10 Spielen 23 Punkte geholt. Besser hat es nur der souveräne Spitzenreiter der Fußball-Rheinlandliga gemacht, der Ahrweiler BC hat 28 Zähler im gleichen Zeitraum gesammelt. Das 4:3 in der Nachspielzeit am Sonntag beim Fünften SG 2000 Mülheim-Kärlich war der siebte Sieg in Jahr 2026 für die Vordereifeler, die sich von einem Abstiegsplatz auf Rang neun vorgekämpft haben mit 39 Punkten.







Artikel teilen

Artikel teilen