Den Aufwind beim SV Laubach an nur einem Mann festzumachen, würde der Entwicklung nach der Winterpause beim Rheinlandligisten nicht gerecht. Beim 4:3 in Mülheim stach mit Julian Schmitz aber einer heraus, der stellvertretend für den guten Lauf steht.
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Der SV Laubach hat nach der Winterpause aus 10 Spielen 23 Punkte geholt. Besser hat es nur der souveräne Spitzenreiter der Fußball-Rheinlandliga gemacht, der Ahrweiler BC hat 28 Zähler im gleichen Zeitraum gesammelt. Das 4:3 in der Nachspielzeit am Sonntag beim Fünften SG 2000 Mülheim-Kärlich war der siebte Sieg in Jahr 2026 für die Vordereifeler, die sich von einem Abstiegsplatz auf Rang neun vorgekämpft haben mit 39 Punkten.