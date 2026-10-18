Die Spvgg EGC Wirges kommt ins Rollen: Nach Eintracht Trier II musste das nächste Rheinlandliga-Spitzenteam dran glauben. Die Westerwälder drehten ein 0:2 zur Pause gegen Hochwald in ein 4:2.
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Nach dem Sieg am letzten Wochenende beim Top-Team Eintracht Trier II hat die Spvgg EGC Wirges den nächsten Coup am zwölften Spieltag der Fußball-Rheinlandliga gelandet. Diesmal musste Spitzenreiter SG Hochwald dran glauben, denn die Westerwälder schickten ihren Gegner mit einem 4:2 (0:2) nach Hause.