4:2 nach 0:2 gegen Hochwald EGC Wirges zwingt das nächste Spitzenteam in die Knie Helmut Rosbach 18.10.2026, 06:11 Uhr

i Der Wirgeser Leon Kritter (in Blau) war maßgeblich daran beteiligt, dass seine Elf die Partie gegen Hochwald um Tim Lauer nach einem 0:2 noch drehte. Kritter traf doppelt zum 2:2 und 3:2, beim 4:2 fälschte sein Teamkollege Cedric Höber Kritters Freistoß zum Endstand ab. Andreas Hergenhahn

Die Spvgg EGC Wirges kommt ins Rollen: Nach Eintracht Trier II musste das nächste Rheinlandliga-Spitzenteam dran glauben. Die Westerwälder drehten ein 0:2 zur Pause gegen Hochwald in ein 4:2.

Nach dem Sieg am letzten Wochenende beim Top-Team Eintracht Trier II hat die Spvgg EGC Wirges den nächsten Coup am zwölften Spieltag der Fußball-Rheinlandliga gelandet. Diesmal musste Spitzenreiter SG Hochwald dran glauben, denn die Westerwälder schickten ihren Gegner mit einem 4:2 (0:2) nach Hause.







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