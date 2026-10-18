4:2 nach 0:2 gegen Hochwald
EGC Wirges zwingt das nächste Spitzenteam in die Knie
Der Wirgeser Leon Kritter (in Blau) war maßgeblich daran beteiligt, dass seine Elf die Partie gegen Hochwald um Tim Lauer nach e
Der Wirgeser Leon Kritter (in Blau) war maßgeblich daran beteiligt, dass seine Elf die Partie gegen Hochwald um Tim Lauer nach einem 0:2 noch drehte. Kritter traf doppelt zum 2:2 und 3:2, beim 4:2 fälschte sein Teamkollege Cedric Höber Kritters Freistoß zum Endstand ab.
Andreas Hergenhahn

Die Spvgg EGC Wirges kommt ins Rollen: Nach Eintracht Trier II musste das nächste Rheinlandliga-Spitzenteam dran glauben. Die Westerwälder drehten ein 0:2 zur Pause gegen Hochwald in ein 4:2. 

Lesezeit 3 Minuten
Nach dem Sieg am letzten Wochenende beim Top-Team Eintracht Trier II hat die Spvgg EGC Wirges den nächsten Coup am zwölften Spieltag der Fußball-Rheinlandliga gelandet. Diesmal musste Spitzenreiter SG Hochwald dran glauben, denn die Westerwälder schickten ihren Gegner mit einem 4:2 (0:2) nach Hause.
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