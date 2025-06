Fünf Wochen nach dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost ist Meister Spvgg EGC Wirges in die Testspielphase der Sommervorbereitung eingestiegen. Seit Dienstag wieder im Training, kam der künftige Rheinlandligist zu Hause gegen den 1. FCA 04 Darmstadt nach 0:2-Pausenrückstand zu einem 2:2-Unentschieden.

„Das Testspiel gegen den FCA Darmstadt hat gezeigt, wie viel Moral und Einsatz in unserer Mannschaft steckt.“

Sven Baldus, Trainer Spvgg EGC Wirges

Der hessische Verbandsligist (in der vergangenen Saison Tabellenachter in Gruppe Süd) ging beim Gastspiel auf dem Kunstrasen des Theodor-Heuss-Stadions in der 10. Minute in Führung und legte eine Minute vor dem Ende des ersten Abschnitts noch das 0:2 nach. Doch davon ließen sich die EGC-Spieler nicht entmutigen. „Das Testspiel gegen den FCA Darmstadt hat gezeigt, wie viel Moral und Einsatz in unserer Mannschaft steckt“, attestierte der Wirgeser Trainer Sven Baldus seinem Team gute Nehmerqualitäten nach den beiden Gegentreffern.

„Trotz eines unglücklichen 0:2-Rückstands – das erste Gegentor fiel durch einen Halbfeldfreistoß, das zweite durch einen Abpraller – haben wir bei extrem heißen Temperaturen eine tolle Energieleistung gezeigt“, war Baldus zufrieden damit, wie seine Elf mit den beiden Dämpfern der ersten Halbzeit umging. „Mit großem Willen sind wir zurückgekommen und konnten am Ende ein verdientes 2:2 erzielen.“

Wertvolle Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung

Routinier Steffen Klöckner verkürzte direkt nach der Pause auf 1:2 (46.) und sorgte eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit für den Wirgeser Ausgleich. „Wir haben bewusst viele Spieler auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt, um verschiedene Konstellationen und Abläufe zu testen. Die Erkenntnisse aus diesem Spiel sind für die weitere Vorbereitung sehr wertvoll“, fasste EGC-Coach Baldus die Eindrücke des ersten Testspiels zusammen.