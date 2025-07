Es gab Zeiten, da folgte der Jugendzeit in Wirges allzu oft der Wechsel zu einem anderen Klub. Damit ist Schluss. Stallgeruch steht hoch im Kurs. Nach der Bezirksliga-Meisterschaft der EGC bekommen die jungen Wilden ihre Chance in der Rheinlandliga.

Nach einer nahezu perfekten Saison in der Bezirksliga Ost gelang der Spvgg EGC Wirges der unmittelbare Wiederaufstieg in die Rheinlandliga. Schon vor Jahresfrist sahen die Verantwortlichen den Abstieg nicht als tragisch an, die prompte Rückkehr in die höchste Klasse des Fußballverbands Rheinland ist aber trotzdem willkommen.

„Wir wollten hoch und haben dieses Ziel souverän erreicht.“

Sven Baldus, Trainer Spvgg EGC Wirges

„Wir wollten das Jahr nutzen, um uns zu stabilisieren, und vor allem den jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Das ist uns sehr gut gelungen“, stellt Trainer Sven Baldus mit hörbarer Genugtuung fest. „Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gearbeitet, die Trainingsbeteiligung war sowohl quantitativ als auch qualitativ vorbildlich. Somit sind wir zu Recht aufgestiegen.“ Dass die SG 06 Betzdorf bis zum Schluss auf Schlagdistanz geblieben war, habe „für eine gewisse Spannung“ gesorgt. Letztlich gelte aber der Blick aufs eigene Team. „Wir wollten hoch und haben dieses Ziel souverän erreicht“, führt Baldus weiter aus.

Wie bei Aufsteigern nicht unüblich, wollen die Wirgeser in der Rheinlandliga schnell Fuß fassen und sich im neuen Umfeld möglichst bald etablieren. Dabei möchten sie ihre Philosophie, die seit ein paar Jahren höchste Priorität genießt, nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, konsequent auf die eigene Jugend zu setzen. Darin sind sich Trainer und Verein einig. „Wir gehen hier noch ein Stück weiter, indem wir diese Vision als klare Vorgabe festgesetzt haben“, stellt der Vorsitzende Stefan Heibel unmissverständlich fest.

Sögünmez als einzige externe Verstärkung

Das ist sicherlich auch der Grund, dass man sich lediglich mit Samet Sögünmez, der zuletzt bei den SF Höhr-Grenzhausen aktiv war, von „außen“ verstärkt hat. Der Kader wird darüber hinaus mit Spielern der eigenen U19 ergänzt, die bereits Bezirksligaluft schnuppern durften und teils auch schon in der Saison 2023/24 in der Rheinlandliga Einsätze bekamen.

„Vor zwei Jahren waren die Jungs noch zu grün. Sie haben zwar Erfahrungen gesammelt, jedoch auch Lehrgeld bezahlt. Durch dumme Fouls und andere Nachlässigkeiten mussten wir einen Punktvorsprung wieder hergeben und den Weg nach unten antreten. Jetzt sind sie reifer und abgeklärter geworden, sodass wir von anderen Voraussetzungen wie damals ausgehen können“, wagt der Trainer einen optimistischen Ausblick.

Routinier Kneuper mehr als nur ein Vorbild

Leon Odenthal, der noch in der Jugend aktiv sein darf, bekommt auf der Torwartposition eine Chance. Mit Jannik Schumann, Branko Petrovic und Jannik Eitelberger verlassen allerdings auch drei hoffnungsvolle Talente den Verein, was durchaus nachvollziehbar sei, so Baldus. Ronaldo Kröber, Winterneuzugang von Cosmos Koblenz, hat sich mittlerweile sehr gut in das Mannschaftsgefüge integriert und ist eine echte Verstärkung. Vonseiten des Vereins ist damit die Kaderplanung abgeschlossen, es sei denn, es ergäbe sich die Möglichkeit, dass noch ein passender Akteur verpflichtet werden könnte. „Hierfür sind wir immer offen. Voraussetzung ist jedoch, dass der Spieler in jeder Beziehung zu uns passt, getreu dem Motto, dass Konkurrenz das Geschäft belebt“, lässt sich Sven Baldus noch eine Hintertür offen.

i Der Trainer mit seinem neuen Assistenten: Marian Kneuper (rechts), der bisherige Kapitän, ist ins Wirgeser Trainerteam um Sven und Alexander Baldus aufgestiegen. René Weiss

Dass mit Jonas Simek und Denis Radermacher zwei erfahrene Fußballer Wirges verlassen haben, ist sicherlich nicht so einfach zu kompensieren, doch dafür steht Routinier Marian Kneuper mit seiner langjährigen Oberligaerfahrung nicht nur als feste Größe auf dem Platz weiter zur Verfügung, sondern gehört seit ein paar Monaten gemeinsam mit Sven und Alexander Baldus zum Trainerteam der EGC. Kneupers Vorbildfunktion kommt eine große Bedeutung zu. Mit seiner Erfahrung auf dem Platz und auch im Umfeld ist er ein wichtiger Faktor für die Integration der „jungen Wilden“ in den Kader.

„Wenn wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und schnell in der neuen Liga Fuß fassen, müsste der Klassenerhalt gut erreichbar sein. Je früher, desto besser.“

Thorsten Hehl, Sportliche Leiter der Spvgg EGC Wirges

Mit der Saisonvorbereitung sind die Trainer sehr zufrieden. Trainingsbeteiligung und -intensität seien vorbildlich, und auch Testspiele gegen durchaus renommierte Gegner wie RW Koblenz, Cosmos Koblenz und TSV Steinbach Haiger II hätten wichtig Erkenntnisse geliefert und seien deshalb gewinnbringend, um Klarheit zu haben, wenn der Ball wieder richtig rollt.

„Wenn wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und schnell in der neuen Liga Fuß fassen, müsste der Klassenerhalt gut erreichbar sein. Je früher, desto besser“, schaut der Sportliche Leiter Thorsten Hehl nach vorne. „Mit Morbach und Ahrweiler haben wir ein knackiges Startprogramm, aber im Laufe der Saison muss man halt gegen jeden ran“, weiß Sven Baldus aus langjähriger Erfahrung.

Eine wichtige Komponente ist auch die Identifikation mit dem Verein. So kommen 17 Spieler des aktuellen Kaders aus der eigenen Jugend. Auch die Trainer und der Sportliche Leiter haben lange in Wirges gespielt. Die Infrastruktur sei jedoch noch verbesserungswürdig, insbesondere was die Spielstätten angeht. „Wenn wir weiter auf einem hohen Niveau spielen wollen, muss in dieser Hinsicht möglichst bald was passieren“, sind sich die Verantwortlichen einig.

Spvgg EGC Wirges

Zugänge: Samet Söngümez (SF Höhr-Grenzhausen), Jannik Hermans (GW Etzweiler), Tim Weyand, Raphael Hense, Marcel Ring, Bleart Orani, Leon Odenthal (alle eigene U19).

Abgänge: Joshua Heinz (SF Höhr-Grenzhausen), Carlos Lang (SG Malberg), Jonas Simek, Denis Radermacher (beide Laufbahn beendet).

Kader, Tor: Marius Schröder, Leon Odenthal, Jannik Hermans.

Abwehr: Mika Lewer, Marian Kneuper, Luis Krissel, Luis Althofen, Cedric Höber, Marcel Ring, Jonah Wick, Yannik Sand, Pascal Schmidt.

Mittelfeld: Rudolf Vagner, Samet Söngümez, Steffen Klöckner, Noah Klein, Raphael Hense, Bleart Orani.

Angriff: Euan Williams-Noss, Tim Weyand, Berkan Yavuz, Ronaldo Kröber, Lasse Bieg.

Trainer: Sven Baldus.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Favoriten: Mülheim-Kärlich, Ahrweiler.