Wirgeser drehen ihr Testspiel EGC vernascht erst Metternich und dann Koblenzer Pizza Marco Rosbach 19.07.2026, 14:40 Uhr

i Doppeltorschütze beim Wirgeser Testspielsieg gegen Metternich: Berkan Yavuz. Andreas Hergenhahn

Zufrieden blickte Sven Baldus auf das Testspiel seiner Spvgg EGC Wirges gegen den FC Metternich zurück. Nachdem „Bruder Leichtfuß“ den Dienst eingestellt hatte, lief es beim Rheinlandligisten. Auch nach dem Schlusspfiff.

Den Mannschaftsabend mit dem gemeinsamen Pizzaessen in Koblenz hatte sich Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges verdient, fand Trainer Sven Baldus. „Das war ein gelungener Tag“, meinte der EGC-Coach und hatte dabei nicht nur den geselligen Abschluss im Blick, sondern auch und vor allem den sportlichen.







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