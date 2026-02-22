Alle Tore in der ersten Hälfte EGC kommt nach 0:2 zurück und trotzt Schneifel Punkt ab Helmut Rosbach 22.02.2026, 11:01 Uhr

i Hängende Köpfe beim Dritten Schneifel, Jubel bei Wirges (In Blau-Weiß): Der Neuling aus dem Westerwald machte aus einem frühen 0:2 bis zur Pause ein 2:2 und holte einen Punkt gegen eines der drei Top-Teams der Liga. Andreas Hergenhahn

Die Spvgg EGC Wirges kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand noch zum 2:2 gegen den Rheinlandliga-Tabellendritten SG Schneifel zurück – und das binnen 17 Minuten. Am Ende wäre sogar ein Sieg für die Gastgeber drin gewesen.

Im ersten Spiel nach der Winterpause empfing die Spvgg EGC Wirges mit der SG Schneifel eine der Überraschungsmannschaften der Saison: Die Eifel-SG ist Tabellendritter der Fußball-Rheinlandliga, mit Tuchfühlung nach ganz oben. Nach einer spannenden, temporeichen Begegnung trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.







Artikel teilen

Artikel teilen