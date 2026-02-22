Die Spvgg EGC Wirges kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand noch zum 2:2 gegen den Rheinlandliga-Tabellendritten SG Schneifel zurück – und das binnen 17 Minuten. Am Ende wäre sogar ein Sieg für die Gastgeber drin gewesen.
Lesezeit 3 Minuten
Im ersten Spiel nach der Winterpause empfing die Spvgg EGC Wirges mit der SG Schneifel eine der Überraschungsmannschaften der Saison: Die Eifel-SG ist Tabellendritter der Fußball-Rheinlandliga, mit Tuchfühlung nach ganz oben. Nach einer spannenden, temporeichen Begegnung trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.