Gerade einmal 18 Minuten benötigte die EGC Wirges, um im Heimspiel gegen den SV Untermosel aus einem 0:0 ein 5:0 zu machen. Dreimal in der Torschützenliste: Youngster Felix Hehl.
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Dass es am Ende so deutlich werden würde, das war zur Pause nicht abzusehen: Die Spvgg EGC Wirges war zwar, wenn auch noch auf insgesamt nicht ganz so überzeugendem Niveau, in den ersten 45 Minuten gegen Gast SV Untermosel Kobern-Gondorf schon das dominante Team, hatte diese Dominanz aber noch nicht in Tore ummünzen können.