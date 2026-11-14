EGC startet nach Pause durch Dreimal Felix Hehl beim Wirgeser Sieg über Untermosel Helmut Rosbach 14.11.2026, 22:14 Uhr

i Felix Hehl (blaues Trikot, im Duell mit Louis Männchen) trug sich beim 5:0-Sieg seiner EGC Wirges gegen den SV Untermosel gleich dreimal in die Torschützenliste ein. Andreas Hergenhahn

Gerade einmal 18 Minuten benötigte die EGC Wirges, um im Heimspiel gegen den SV Untermosel aus einem 0:0 ein 5:0 zu machen. Dreimal in der Torschützenliste: Youngster Felix Hehl.

Dass es am Ende so deutlich werden würde, das war zur Pause nicht abzusehen: Die Spvgg EGC Wirges war zwar, wenn auch noch auf insgesamt nicht ganz so überzeugendem Niveau, in den ersten 45 Minuten gegen Gast SV Untermosel Kobern-Gondorf schon das dominante Team, hatte diese Dominanz aber noch nicht in Tore ummünzen können.







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