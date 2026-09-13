SV 1:2 nach 1:0 in Morbach Dreifachwechsel mit Massmann bereitet Laubach Probleme Sascha Wetzlar 13.09.2026, 21:00 Uhr

i Der Liesenicher Benjamin Massmann (in Rot) war vor der Saison aus Blankenrath nach Morbach gekommen. In der Partie gegen Laubach um Steffen Schmitt kam er zur Pause rein und half, aus einem 0:1 ein 2:1 zu machen. Christian Kiefer

Der SV Laubach hat in der Rheinlandliga die zweite Partie in Folge verloren: Nach dem 2:3 daheim gegen die SG Schneifel zogen die Vordereifeler bin Morbach mit 1:2 den Kürzeren. Der Matchwinner bei der FV war ein Doppelpacker.

In der Fußball-Rheinlandliga hat die FV Morbach den SV Laubach mit langem Anlauf 2:1 (0:1) bezwungen. Langer Anlauf deshalb, weil die Vordereifeler bestimmt 60 Minuten das bessere Team stellten, allein zu wenig Zählbares aus ihrer optischen Überlegenheit machten.







Artikel teilen

Artikel teilen