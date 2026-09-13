Der SV Laubach hat in der Rheinlandliga die zweite Partie in Folge verloren: Nach dem 2:3 daheim gegen die SG Schneifel zogen die Vordereifeler bin Morbach mit 1:2 den Kürzeren. Der Matchwinner bei der FV war ein Doppelpacker.
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Rheinlandliga hat die FV Morbach den SV Laubach mit langem Anlauf 2:1 (0:1) bezwungen. Langer Anlauf deshalb, weil die Vordereifeler bestimmt 60 Minuten das bessere Team stellten, allein zu wenig Zählbares aus ihrer optischen Überlegenheit machten.