Hochwald maximal effizient
Drei späte Tore: Andernach kommt 1:5 unter die Räder 
Philipp Pitkowski (blaues Trikot) erzielte zwar zu Beginn der zweiten Hälfte den überfälligen Anschlusstreffer zum 2:1, doch am
Philipp Pitkowski (blaues Trikot) erzielte zwar zu Beginn der zweiten Hälfte den überfälligen Anschlusstreffer zum 2:1, doch am Ende stand für seine SG 99 Andernach daheim gegen die SG Hochwald eine (zu) deutliche 1:5-Klasche.
René Weiss

Sie war nur schwer zu greifen für Andernachs Coach Kim Kossmann: Seine Mannschaft hatte gegen die SG Hochwald eine 1:5-Klatsche kassiert und am Ende wusste keiner so recht, wie das hatte passieren können. Weder die Gäste noch die Gastgeber.

Lesezeit 3 Minuten
Kim Kossmann tat sich zunächst schwer, das über die Lippen zu bringen, was er vom Spiel seiner SG 99 Andernach am Samstagnachmittag gegen die SG Hochwald hielt. Nicht, weil die Rheinlandliga-Partie ihm vor Enttäuschung die Sprache verschlug. Sein leichtes Zögern bei der Analyse hatte einen anderen Grund.
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