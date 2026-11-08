Für die SG 06 Betzdorf war beim Rheinlandliga-Tabellenzweiten FV Morbach viel mehr drin, als die 1:3-Niederlage, die es am Ende wurde. Unter anderem scheiterten die Gäste zweimal am Aluminium. Was ihren Trainer enttäuscht zurückließ.
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Thomas Schäfer war maximal bedient nach der zweiten Niederlage in Folge des von ihm trainierten Fußball-Rheinlandligisten SG 06 Betzdorf. Auf das 1:2 zu Hause gegen die SG Schneifel folgte nun das 1:3 (1:1) beim Tabellenzweiten FV Hunsrückhöhe Morbach.