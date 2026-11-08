Betzdorf 1:3 in Morbach Doppeltes Lattenpech für die SG 06 beim Tabellenzweiten Mirko Bernd 08.11.2026, 19:36 Uhr

i Betzdorfs Coach Thomas Schäfer war sehr enttäuscht nach dem 1:3 seiner Elf in Morbach, denn die hatte sich einmal mehr für eine starke Leistung nicht belohnt. Jörg Niebergall

Für die SG 06 Betzdorf war beim Rheinlandliga-Tabellenzweiten FV Morbach viel mehr drin, als die 1:3-Niederlage, die es am Ende wurde. Unter anderem scheiterten die Gäste zweimal am Aluminium. Was ihren Trainer enttäuscht zurückließ.

Thomas Schäfer war maximal bedient nach der zweiten Niederlage in Folge des von ihm trainierten Fußball-Rheinlandligisten SG 06 Betzdorf. Auf das 1:2 zu Hause gegen die SG Schneifel folgte nun das 1:3 (1:1) beim Tabellenzweiten FV Hunsrückhöhe Morbach.







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