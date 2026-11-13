Sechs Tore verteilt auf drei Schützen bekamen die Zuschauer beim 4:2-Sieg der SG Mülheim-Kärlich gegen die SG Schneifel zu sehen. Einer der Doppelpacker beim Heimteam war Pascal Steinmetz und der dürfte sich über einen besonderen Vergleich freuen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Rheinlandliga ist greifbar nahe – und vielleicht sogar am Sonntag schon fix. Mit einem 4:2 (1:1)-Heimsieg über die SG Schneifel ist Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich seiner Favoritenrolle gerecht geworden.