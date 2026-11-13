4:2 gegen die SG Schneifel Doppelter Doppelpack beschert Mülheim den Sieg Matthias Schlenger 13.11.2026, 23:04 Uhr

i Martin Jacobs (weißes Trikot) zeigte sich in Topform. Beim 4:2-Sieg seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich über die SG Schneifel trug er sich 1,5- bis 2-Mal in die Torschützenliste ein und bereitet einen Treffer vor. Jörg Niebergall

Sechs Tore verteilt auf drei Schützen bekamen die Zuschauer beim 4:2-Sieg der SG Mülheim-Kärlich gegen die SG Schneifel zu sehen. Einer der Doppelpacker beim Heimteam war Pascal Steinmetz und der dürfte sich über einen besonderen Vergleich freuen.

Die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Rheinlandliga ist greifbar nahe – und vielleicht sogar am Sonntag schon fix. Mit einem 4:2 (1:1)-Heimsieg über die SG Schneifel ist Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich seiner Favoritenrolle gerecht geworden.







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