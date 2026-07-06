Rheinlandliga-Spielplan Die vier Ost-Vertreter starten allesamt mit Heimspielen Moritz Hannappel 06.07.2026, 20:57 Uhr

i Ein schnelles Wiedersehen wird es zwischen der SG 06 Betzdorf (von links in Grün-Weiß mit Sommer-Abgang Enrico Balijaj und Marvin Heinrich) und dem TuS Mosella Schweich (in Blau-Schwarz mit Julius Kalweit) geben. Die beiden Bezirksliga-Zweiten, die am 3. Juni noch im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde gegenüber standen, werden am ersten Rheinlandliga-Spieltag erneut die Klingen kreuzen. Manfred Böhmer/balu

Die Trainer der Rheinlandligisten aus dem Osten des Verbandsgebietes machen keinen Hehl daraus, dass sie sich durchaus näher gelegene und dadurch attraktivere Gegner zum Start gewünscht haben. Immerhin geht es für alle auf heimischem Platz los.

Der Spielplan in der Fußball-Rheinlandliga ist veröffentlicht: Das mittlerweile obligatorische Eröffnungsspiel wie in der Bundesliga bestreiten am Freitag, 7. August, um 19.30 Uhr in der Eifel der SV Laubach und Aufsteiger sowie Lokalrivale TuS Mayen.







Artikel teilen

Artikel teilen