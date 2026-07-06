Die Trainer der Rheinlandligisten aus dem Osten des Verbandsgebietes machen keinen Hehl daraus, dass sie sich durchaus näher gelegene und dadurch attraktivere Gegner zum Start gewünscht haben. Immerhin geht es für alle auf heimischem Platz los.
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Der Spielplan in der Fußball-Rheinlandliga ist veröffentlicht: Das mittlerweile obligatorische Eröffnungsspiel wie in der Bundesliga bestreiten am Freitag, 7. August, um 19.30 Uhr in der Eifel der SV Laubach und Aufsteiger sowie Lokalrivale TuS Mayen.