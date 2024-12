Formstarke Immendorfer zu Gast Die SG Vordereifel will ein perfektes Jahr krönen 06.12.2024, 15:36 Uhr

i Aus beruflichen Gründen fehlte Vordereifels Torwart Jonas Landen am vergangenen Samstag bei der 2:3-Niederlage beim Zweiten SG Hochwald in Zerf. Am Sonntag hütet die Vordereifeler Nummer eins gegen Immendorf wieder den Kasten der SGV. Alfons Benz

Überraschungs-Aufsteiger gegen Mannschaft der Stunde: Am letzten Spieltag des Jahres steht am Sonntag in der Rheinlandliga das Duell zwischen der SG Vordereifel und dem TuS Immendorf im Blickpunkt.

2000 ist die Spielgemeinschaft SG Vordereifel Müllenbach, Laubach, Leienkaul und Kaisersesch gegründet worden, 2024 war das beste Jahr der Vereinsgeschichte. Zum Jahresabschluss hat der Aufsteiger in die Fußball-Rheinlandliga am Sonntag um 15 Uhr in Laubach den formstarken TuS Immendorf zu Gast.

