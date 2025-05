Wenn die SG Vordereifel in der Rheinlandliga spielt, sind Tore garantiert. So auch beim Gastspiel der SGV in Wittlich, wo man dem eigentlich favorisierten Gastgeber Rot-Weiss beim 5:2 ordentlich einschenkte.

Aufsteiger SG Vordereifel hat im 32. Saisonspiel zum zehnten Mal (!) fünf oder mehr Tore geschossen: In der Fußball-Rheinlandliga gewann Vordereifel überraschend mit 5:2 (2:1) beim nun Ex-Tabellendritten Rot-Weiss Wittlich. Vordereifel verbesserte sich mit 51 Punkten auf Rang sechs, Rot-Weiss Wittlich ist mit 58 Zählern nun Vierter.

Vordereifel macht das Verbandsoberhaus attraktiver, auch der 5:2-Erfolg auf dem Kunstrasen am Sportzentrum in Wittlich war ein kleines Spektakel, das gut und gerne auch 8:5 für die Gäste aus Laubach, Leienkaul, Müllenbach und Kaisersesch hätte ausgehen können. Vor allem Vordereifels Julian Schmitz betrieb Chancenwucher, viermal lief er alleine auf RW-Keeper Philipp Berhard zu, viermal traf er nicht (10., 36., 61., 71.). „Das ärgert mich schon“, sagt Schmitz, der seine Ausbeute von 18 Saisontoren deutlich aufstocken hätte können: „In den letzten Wochen waren die Dinger fast alle drin. Aber Hauptsache gewonnen. Mit der Mannschaftsleistung bin ich sehr zufrieden.“

„Ich habe noch viele Leute in der Mannschaft, die noch richtig wollen. So kann es die letzten zwei Spiele weitergehen.“

Tobias Jakobs, Trainer der SG Vordereifel

Das konnte er eigentlich auch mit seiner Leistung sein, denn bis auf den Torabschluss zeigte Schmitz eine starke Partie – genau wie viele andere Vordereifeler. „Ich habe noch viele Leute in der Mannschaft, die noch richtig wollen. So kann es die letzten zwei Spiele weitergehen“, lobte Trainer Tobias Jakobs die Einstellung bei seinen Akteuren.

Die legten in Wittlich auch direkt gut los. Nach Schmitz’ erster Großchance vergab dessen „Pendant“ auf RW-Seite, Max Uhlig, das 1:0 für die Platzherren, weil Uhlig frei vor dem wieder starken SGV-Keeper Jonas Landen scheiterte (14.). Mit einem Doppelschlag ging Vordereifel in Führung: Nach 17 Minuten schoss Kapitän Jan Fritz zum 0:1 ein, zwei Minuten später folgte das 0:2 durch den starken Youngster Finn Jordan auf Flanke von Daniel Kossmann (19.).

i Lars Oster (in Blau) markierte nach 56 Minuten das 3:1 für Vordereifel beim 5:2-Auswärtssieg in Wittlich. Alfons Benz

Der Valwiger Timo Wollny verkürzte für Wittlich, sein Pressschlag landete im hohen Bogen im SGV-Netz (32.). Uhlig wurde nach der Pause im letzten Moment von Stephan Schuwerack am Ausgleich gehindert (52.). Schuwerack musste schon wie Steffen Schmitt im ersten Durchgang eingewechselt werden, weil Chris Gerhartz und Jannis Gorges mit Oberschenkelproblemen früh raus mussten.

Beim 3:1 für Vordereifel legte der nicht zu haltende Schmitz überlegt quer auf Lars Oster, der nur noch einschieben musste (56.). Statt 4:1 nach Top-Chancen von zweimal Schmitz (61., 71.) und einmal Ole Conrad (66.) stand es nach 79 Minuten nur noch 3:2, weil Uhlig eine seiner vier großen Chancen (nach 73 Minuten hatte er den Pfosten getroffen) doch für Rot-Weiss nutzte (79.). Aber Vordereifel ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Joker Lukas Mey machte nach einem Konter sein 22. Saisontor (81.), Kossmann setzte auf Vorlage von Schmitz den 5:2-Schlusspunkt (90.+4).

Vordereifel stellt mit 86 Toren nun den zweitbesten Angriff der Liga

„Wir waren zu ersatzgeschwächt, das konnten wir nicht kompensieren“, sah RW-Coach Fahrudin Kuduzovic einen verdienten Vordereifel-Erfolg. Unter anderem fehlte sein 19-Tore-Mann Yannick Lauer. Siegertrainer Jakobs hatte nur Lob für seine Elf übrig: „Ein verdienter Erfolg, wir hatten die bessere Chancenverwertung, auch wenn wir noch viel liegen gelassen haben. Bei den Temperaturen und auf dem Platz mussten wir viel ackern, der Lohn für die harte Arbeit sind verdiente drei Punkte.“

Noch zwei Spiele stehen für die torhungrigen Vordereifeler (mit 86 Buden nun zweitbester Angriff nach Spitzenreiter Mülheim-Kärlich) in der ersten Rheinlandliga-Runde der SG-Historie an. Am Sonntag geht es nach Kirchberg, ehe es zum Abschluss in Laubach am 25. Mai noch mal richtig spannend wird: Denn dann gastiert der Erste Mülheim-Kärlich bei der SGV. Mülheim-Kärlich ist zwei Spieltage vor Schluss punktgleich mit dem Zweiten Cosmos Koblenz.

Rot-Weiss Wittlich – SG Vordereifel 2:5 (1:2)

Wittlich: Berhard – Berisha (59. Abo Arzik), Harig, Tonner, Kahyaoglu, Lentes (75. Leci), Nicolae, Arbeck (53. Ercan/90.+3 Chagraoui), Uhlig, Habbouchi, Wollny.

Vordereifel: Landen – Jordan, Jannis Gorges (35. Schmitt), Gerhartz (26. Schuwerack), Fritz, Jonas Gorges, Freiwald (82. Röser), Conrad (85. D. Koczyba), Oster (65. Mey), Schmitz, Kossmann.

Schiedsrichter: Jan Ulmer (Bad Hönningen).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Fritz (17.), 0:2 Jordan (19.), 1:2 Wollny (32.), 1:3 Oster (56.), 2:3 Uhlig (79.), 2:4 Mey (81.), 2:5 Kossmann (90.+4).