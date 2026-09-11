Donnerstag, Sonntag, Mittwoch, Sonntag: Für Fußball-Rheinlandligist SG Malberg steht ein anstrengendes Programm mit einer relativ dünnen Personaldecke bevor. Die erste Hürde wurde schon mal im Rheinlandpokal genommen, jetzt geht es nach Schweich.
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Die Rheinlandpokal-Pflicht am Donnerstagabend hat die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen zwar minimalistisch, aber – und das ist im Pokal ja nicht ganz unwesentlich – erfolgreich erledigt mit dem 1:0 beim A-Klässler SV Roßbach/Verscheid in Oberlahr.