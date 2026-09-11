SG nach Pokalsieg in Schweich
Die Malberger Crux liegt in der Chancenverwertung
Malbergs Sebastian Rosbach (in Rot, Mitte) dürfte am Sonntag in Schweich auf jeden Fall auflaufen können, Luis Meyer war angesch
Malbergs Sebastian Rosbach (in Rot, Mitte) dürfte am Sonntag in Schweich auf jeden Fall auflaufen können, Luis Meyer war angeschlagen und wurde unter der Woche im Rheinlandpokal geschont, damit auch er im wichtigen Auswärtsspiel dabei sein kann.
Jürgen Augst/byJogi

Donnerstag, Sonntag, Mittwoch, Sonntag: Für Fußball-Rheinlandligist SG Malberg steht ein anstrengendes Programm mit einer relativ dünnen Personaldecke bevor. Die erste Hürde wurde schon mal im Rheinlandpokal genommen, jetzt geht es nach Schweich.

Lesezeit 1 Minute
Die Rheinlandpokal-Pflicht am Donnerstagabend hat die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen zwar minimalistisch, aber – und das ist im Pokal ja nicht ganz unwesentlich – erfolgreich erledigt mit dem 1:0 beim A-Klässler SV Roßbach/Verscheid in Oberlahr.
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